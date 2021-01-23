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Вечернее ДТП в Джанкойском районе Крыма: пьяный водитель сбил мужчину и подростка
Скриншот: ВК

Вечернее ДТП в Джанкойском районе Крыма: пьяный водитель сбил мужчину и подростка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:53 23.01.2021

Накануне вечером (в 18:30) в селе Стальное (в Джанкойском районе) произошло ДТП, в котором пострадали мужчина и подросток.

Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил двух пешеходов – 23-летнего мужчину и 14-летнего мальчика. Водитель ехал по одной из центральных улиц поселка, выехал вправо на тротуар и сбил двух пешеходов. Затем машина въехала в электрический столб.

В результате ДТП оба пешехода получили тяжелые травмы и госпитализированы в Джакойскую ЦРБ. 34-летний водитель «девятки» находился в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в ГИБДД.

Он задержан, проводятся следственные действия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Вечернее ДТП в Джанкойском районе Крыма: пьяный водитель сбил мужчину и подростка

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