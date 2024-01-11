Вечернее происшествие на автодороге «Ливадия – Симеиз»: обвалилась подпорная стена

На ЮБК обвалилась подпорная стена. Случилось это вечером 10 января на автодороге «Ливадия – Симеиз».
В ходе объезда автомобильных дорог в муниципальном образовании городской округ Ялта на участке автомобильной дороги «Ливадия — Симеиз» км 15+050 выявлено частичное обрушение верхней насыпи подпорной стены. Даны соответствующие поручения дорожным службам, — сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко, проиллюстрировав сказанное фотографиями с места происшествия.
В течение нескольких часов работники ГУП РК «Крымавтодора» оперативно ликвидировали последствия обрушения, обеспечив транспорту проезд. Место обрушения обозначено аварийным знаком.
Отметим, что в Крыму в ближайшие два дня ожидаются снегопады, не исключено, что обрушившаяся подпорная стена «поползет» и дальше.
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