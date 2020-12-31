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Вечерний пожар в Бахчисарайском районе и еще 8 пожаров минувших суток в Крыму
Фото: ГУ МЧС по РК

Вечерний пожар в Бахчисарайском районе и еще 8 пожаров минувших суток в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:25 31.12.2020

30 декабря, в 21:30, на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о пожаре в селе Угловое (в Бахчисарайском районе).

По прибытии пожарных выяснилось, что произошло возгорание частного домовладения. В первую очередь огнеборцы провели предварительную разведку и обнаружив газовые баллоны, вынесли их в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. — Пожарные оперативно проложили рукавные линии и подали воду в зону горения. В течение 35 минут пожар был полностью ликвидирован. К сожалению, домовладение 50 кв. метров полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты.

Всего за прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 9 пожаров, из них 4 в жилом секторе, 2 в нежилом, а также 3 возгорания мусора. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года в Республике Крым ликвидировано 3 895 пожаров.

Вечерний пожар в Бахчисарайском районе и еще 8 пожаров минувших суток в Крыму

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