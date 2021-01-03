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Вечерний пожар в самом центре Симферополя

Вечерний пожар в самом центре Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:56 03.01.2021

В воскресенье вечером, в 19:12 в службу спасения поступило сообщение о загорании в частном доме на ул. Караимской в центре Симферополя.

Незамедлительно к месту происшествия направлены 2 отделения 3 пожарно-спасательной части и 1 отделение 4 ПСЧ 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы, оперативная группа и служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Крым, ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК «Крымэнерго», Управление ГИБДД МВД по Республике Крым. Создан оперативный штаб на пожаре. Всего для ликвидации пожара привлечено: от РСЧС 36 чел. 13 ед. техники, из них от МЧС: 22 человека и 8 едииц техники, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Вечерний пожар в самом центре Симферополя

В 20:02 пожар был локализован на площади 60 кв. метров. В 20:56 пожар был полностью потушен. По официальной информации, пострадавших и жертв нет. Причины ЧП выясняют эксперты.

Вечерний пожар в самом центре Симферополя

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Вечерний пожар в самом центре Симферополя

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