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Вечерний пожар в Нижнегорском районе и еще 4 пожара минувших суток в Крыму

Вечерний пожар в Нижнегорском районе и еще 4 пожара минувших суток в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:15 25.02.2022

Вчера вечером, в 21:20, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в селе Зеленое (в Нижнегорском районе), в переулке Парковом произошел пожар.

По прибытии пожарные определили, что горит деревянное, двухэтажное, неэксплуатируемое здание. Обнаружив очаг, крымские пожарные оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение двух с половиной часов. Огнеборцы уделили значительное внимание проливке и разбору конструкций во избежание повторного возникновения огня Площадь составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Вечерний пожар в Нижнегорском районе и еще 4 пожара минувших суток в Крыму

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 5 пожаров, из них 1 в жилом, 3 в не жилом секторе и 1 пожар, связанный с возгоранием сухой растительности и мусора. Всего, с начала года в Крыму ликвидирован 321 пожар.

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Вечерний пожар в Нижнегорском районе и еще 4 пожара минувших суток в Крыму

Фото: МЧС РК.


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