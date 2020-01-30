Вечерняя прогулка не задалась. Под Севастополем, в урочище Аязьма заблудились двое мужчин

29 января, в 17:35 на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступил сигнал о заблудившихся двух мужчинах, сошедших с Севастопольской тропы в урочище Аязьма Балаклавского района.

Спасатели нашли пострадавших и организовали их эвакуацию из горно-лесной местности. Медицинская помощь не потребовалась, — уточнили в ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.

Сотрудники Центра гражданской защиты обращаются к жителям и гостям города с просьбой в непредвиденных ситуациях обращаться к дежурному по телефонам 54-33-97, + 7-978-062-46-11, + 7-978-37-77-421 (круглосуточно).