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Вечерняя атака украинцев на Севастополь отражена. Погиб один человек, от осколков пострадали четверо

Вечерняя атака украинцев на Севастополь отражена. Погиб один человек, от осколков пострадали четверо

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:38 24.03.2024

Военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время.  Как в своих социальных сетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев, из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец.

Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку, – заявил глава города. 

Всего от осколков сегодня  пострадали 4 человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась.

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От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали.

Михаил Развожаев дал поручение вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход.

Ну а тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо. Снимая повреждения объектов и выкладывая их в городских пабликах — вы тоже играете на руку врагу, – подчеркивает Михаил Развожаев.

Настоятельно просим вас не подходить к частям сбитых ракет и сразу сообщать о таких находках по номеру 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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