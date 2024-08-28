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Вечерняя прогулка по парковым аллеям – прекрасно, но на машине – нарушение. Случай в Феодосии

Вечерняя прогулка по парковым аллеям – прекрасно, но на машине – нарушение. Случай в Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 16:58 28.08.2024

В Феодосии сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.

В социальных сетях один из пользователей разместил видео, на котором водитель автомобиля «SKODA OCTAVIA» грубо нарушил Правила дорожного движения, а именно управлял транспортным средством в зоне действия дорожного знака 5.33 «Пешеходная зона», чем нарушил п. 1.3 ПДД РФ. Сотрудниками Госавтоинспекции города Феодосии установлена личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель Кировского района, в отношении которого полицейскими составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», — сообщили в МВД по РК.

Госавтоинспекция Республики Крым призывает водителей к дисциплинированности и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Все просто: гулять по парковым аллеям и пешеходным зонам следует пешком, а нарушители… если останутся вне поля зрения ГИБДД, соцсети, точно, их приметят.

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