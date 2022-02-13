Вечерняя спасательная операция в горно-лесной зоне на Южном берегу Крыма

Накануне вечером (в 18:15) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в ущелье Темиар (находится между хребтами Иограф и Кизил-Кая На Южном берегу Крыма) мужчина сбился с тропы, самостоятельно не может продолжить движение. Требуется помощь спасателей.

По прибытию на место вызова пострадавший был найден по ранее переданным координатам. Совместно с «КРЫМ-СПАС» спущен в микрорайон Ени-Дерекой. В медицинской помощи не нуждался, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Всего в спасательных работах были задействованы силы и средства от МЧС России: 2 человека и одна единица техники.

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