Ведите себя в лесу прилично: в Севастополе отменен пожароопасный режим, но пожароопасный сезон продолжается

Особый противопожарный режим – это комплекс мер по снижению риска природных пожаров. Он был введен в Севастополе в засушливый период и запрещал разведение костров, использование мангалов, сжигание сухой растительности и мусора.

Сейчас ограничения особого режима сняты. Но пожароопасный сезон пока не завершен. В нашем регионе он длится с начала обильного цветения до устойчивых холодов, которые пока не наступили. Это значит, что риски ландшафтных возгораний не стоят остро, но не исключены – помните об этом и берегите природные богатства Севастополя.

Пользоваться устройствами для разведения открытого огня можно только в разрешенных местах отдыха. Их перечень опубликован по ссылке. Если вы решили использовать мангал, помните:

— необходимо соблюдать расстояние до хвойного леса — от 100 метров, до лиственного – от 30, до построек – от 5;

— территорию у мангала радиусом от 2 метров надо очистить от растительности и горючих материалов;

— сам мангал должен быть устойчивым и без повреждений;

— нужно держать поблизости емкость с водой;

— не бросайте на землю горящие спички и тлеющие окурки;

— не разводите костры в лесу;

— не оставляйте на природе мусор, особенно бутылки и осколки – действуя как линзы, они могут вызвать пожар.

Если скорость ветра более 10 м/с, жечь ничего нельзя.

В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите по телефону 112 или в региональную диспетчерскую службу ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» по телефону: +7 (978) 988-56-93.

Также помните, в Севастополе по-прежнему нельзя пользоваться пиротехническими изделиями – кроме хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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