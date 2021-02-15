Вековой юбилей отметил крымчанин, ветеран Великой Отечественной войны Николай Козаченко  

15 февраля житель села Перевальное Добровского сельского поселения (Симферопольского района) Николай Прокопьевич Козаченко отметил свой вековой юбилей. В адрес именинника сегодня пришло немало поздравлений. Побывало у ветерана и немало гостей. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил и лично поздравил Николая Козаченко со 100-летием.

Уважаемый Николай Прокопьевич! Примите самые искренние и сердечные поздравления со 100-летним юбилеем. Вы принадлежите к героическому поколению, на долю которого выпало немало тяжелых испытаний. Мы благодарны вам за ваш вклад в победу в Великой Отечественной войне, за добросовестный труд на благо Родины. Это достойный пример для всех нас, — обратился Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов пожелал ветерану крепкого здоровья, благополучия, долголетия, бодрости духа и всего самого доброго. Он добавил, что Николай Козаченко вместе с членами семьи будет направлен на оздоровление в крымской здравнице.

Николай Козаченко родился 15 февраля 1921 года в крестьянской семье, в селе Гладоссы, Ново-Украинского района, Кировоградской области. В 1939 году с золотой медалью окончил 10 классов, был зачислен без экзаменов в Одесский педагогический институт, а затем мобилизован в ряды МВД. Служил в городе Тбилиси. В 1942 году ушел на фронт. Воевал на Северо-Кавказском фронте в районе горы Эльбрус. Участвовал в ликвидации фашистской группировки «Эдельвейс». В 1945 году Николая Прокопьевича перевели на Дальний Восток, где он участвовал в войне против милитаристической Японии, охранял военнопленных Квантунской армии в Хабаровске. С 1945 по 1963 года служил в рядах МВД.

В 1963 году уволился в запас в звании капитана. С 1963 по 1980 трудился в институте гидромелиорации города Джамбула. С 1946 года был женат на Любови Павловне, прожили вместе 69 лет, пока супруга не умерла. С 2014 года проживает в Крыму. Инвалид II группы, ветеран Великой Отечественной войны отмечен наградами: орден Красной звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», 20 юбилейных медалей.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.