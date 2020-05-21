Верх наглости или наивности? Крымчанин брал кредит и предоставил «липовую» справку о доходах

В отдел полиции Симферополя поступило заявление от директора одного из финансовых учреждений о выявленном факте подделки документов.

По имеющимся данным, 23-летний житель одного из сел Симферопольского района при оформлении договора потребительского кредита предоставил в отделение банка справку о доходах с признаками подделки, в результате чего незаконно завладел денежными средствами учреждения в размере 100 тысяч рублей. В последующем взятые на себя обязательства по погашению кредита гражданин не исполнял.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Молодой человек признался в совершении преступления. С его слов, справку он действительно подделал, поскольку очень хотел приобрести автомобиль. Отделом дознания ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), — отметили в МВД по РК.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев – до ареста на срок до шести месяцев.