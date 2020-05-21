Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Верх наглости или наивности? Крымчанин брал кредит и предоставил «липовую» справку о доходах

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Верх наглости или наивности? Крымчанин брал кредит и предоставил «липовую» справку о доходах
Иллюстрация из открытых источников

Верх наглости или наивности? Крымчанин брал кредит и предоставил «липовую» справку о доходах

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:53 21.05.2020

В отдел полиции Симферополя поступило заявление от директора одного из финансовых учреждений о выявленном факте подделки документов.

По имеющимся данным, 23-летний житель одного из сел Симферопольского района при оформлении договора потребительского кредита предоставил в отделение банка справку о доходах с признаками подделки, в результате чего незаконно завладел денежными средствами учреждения в размере 100 тысяч рублей. В последующем взятые на себя обязательства по погашению кредита гражданин не исполнял.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Молодой человек признался в совершении преступления. С его слов, справку он действительно подделал, поскольку очень хотел приобрести автомобиль.

Отделом дознания ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), — отметили в МВД по РК.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев – до ареста на срок до шести месяцев.

Верх наглости или наивности? Крымчанин брал кредит и предоставил «липовую» справку о доходах

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.