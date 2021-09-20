Верховный суд признал незаконным разведение гражданами сельхозживотных на садовых участках

В том числе домашних птиц.

Верховный суд России признал законным решение о запрете разводить сельхозживотных, даже домашних птиц на садовых участках. Это следует из текста решения судьи Верховного суда Сергея Никифорова.

В документе отмечается, что Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовала жительницу региона Таисию Коверченко на 10 тыс. рублей, признав ее виновной в административном правонарушении по ч. 1. ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка по нецелевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель).

Поводом послужило то обстоятельство, что она разводила птиц на своем садовом участке. Женщина обжаловала это решение, однако суды первой и второй инстанций признали законным действия инспекции, и тогда она обратилась в Верховный суд.

Суд решил постановление заместителя главного государственного инспектора Волгоградской области по использованию и охране земель в отношении Коверченко Таисии Ивановны по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, а жалобу Коверченко оставить без удовлетворения, — говорится в решении.

Мотивируя свое решение, суд указывает, что исследованные доказательства свидетельствуют о том, что использование Коверченко земельного участка для содержания птицы осуществлялось не в соответствии с установленным видом разрешенного использования земельного участка.

При рассмотрении дела выявлено и отражено в обжалуемых актах несоответствие вида использования ею земельного участка ни основным, ни условно разрешенным видам использования, перечисленным в правилах землепользования и застройки городского округа Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы, следовательно, она обоснованно привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, — цитирует постановлении Верховного суда ТАСС .

В свою очередь «Российская газета» резюмирует: если участок де-юре предназначен для садоводства, там должен быть только сад. И никаких кур и цыплят! Использование земли не по целевому назначению — это административное правонарушение.

Категория земель и вид разрешенного использования — основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования, — поясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли.

За разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Нарушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается, подчеркивает юрист. То есть завести птицеферму на своем участке нельзя без данного вида разрешенного использования.

Кроме того, на муниципальном уровне власти также устанавливают Правила землепользования и застройки, соответствие которым также обязательно, — говорит член АЮР. — Согласно закону, садовый земельный участок — это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Иными словами, гараж в яблоневом саду законен, а курятник или свинарник — нет. Кому-то, конечно, это может показаться странным. Но у закона есть своя логика. Кто хочет возиться с живностью, должен приобретать специальные земли.

Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству, — говорит Мария Спиридонова.

Зато на садовых землях, по ее словам, можно поставить ульи. Конечно, пчелы в каком-то смысле, тоже живность. Но у них гораздо больше оснований находиться в саду, чем у тех же хрюшек или несушек.

Правда, ни один пчеловод не должен забывать о соседях. Прежде чем ставить ульи в своем саду необходимо заручиться согласием окружающих.

Что касается ульев, то их поставить можно и на садовом участке, но, не нарушая права соседей и с соблюдением требований «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел…», утвержденных приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194, с которым следует ознакомиться очень внимательно перед началом работ, — поясняет юрист.

По ее словам, если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет. Орган власти придет с проверкой.