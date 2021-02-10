Верховный суд России принял иск об отмене требования ношения медицинских масок

Верховный суд России принял к производству коллективное исковое заявление по делу о признании частично недействующим пункта 4.4
Исковое заявление было подано 20 января 2021 года группой активистов, поручивших ведение данного дела известному юристу, эксперту РАН, президенту «Лиги пациентов» — организации, защищающей права пациентов — Саверскому Александру Владимировичу.
П. 4.4. Санитарных правил гласит, что
«Мероприятиями, направленными на «разрыв» механизма передачи инфекции, являются:
— соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров».
Истцы считают, что этим пунктом Главный государственный санитарный врач РФ создал «всеобщий масочный режим», при котором лица, нарушающие его, подвергаются
Эта норма Санитарных правил требует ношения медицинских масок, которые
Истцы внимательно изучили содержание ГОСТ Р 58 396−2019 «Маски медицинские» и обнаружили, что в нём отсутствует слово «безопасность», а также нормы и критерии безопасности для здоровья и жизни людей, носящих такие маски. При этом в ГОСТе установлены места, где они могут применяться:
Медицинские маски предназначены для использования в операционных и медицинских помещениях с аналогичными требованиями для полной защиты рабочей среды.
В своём заявлении истцы отмечают, что любой барьер на пути дыхания является угрозой для здоровья и жизни человека, приводит к удушению, нехватке кислорода (острой и хронической гипоксии) и прочим заболеваниям. При этом они ссылаются на
Истцы также заявляют, что при отсутствии полноценных научных данных, всеобщее обязательное ношение масок стало «экспериментом на людях без их согласия», что прямо противоречит
Истцы просят Верховный суд признать пункт 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597−20 противоречащим закону и не действующим в части упоминания в нем «медицинских масок».
Коллективный иск подписали 27 человек, в числе которых известные ученые-медики: Гундаров Игорь Алексеевич, Медведева Ирина Яковлевна, Редько Александр Алексеевич, Шафалинов Владислав Анатольевич, директор Центра геополитики ИФПИ МосГУ Четверикова Ольга Николаевна, председатель общественного движения «Родители Москвы», председатель Союза советов родителей Москвы Менькова Илона Александровна, помощник председателя МОО «За права семьи» Машкова Александра Владимировна, член Международного союза журналистов, член Союза журналистов России Ковальский Сергей Николаевич.
Дело будет слушаться 1 апреля 2021 года в здании Верховного суда.
Административным ответчиком назначен Главный государственный санитарный врач Российской Федерации с привлечением к участию в деле в качестве заинтересованного лица Министерства юстиции Российской Федерации.
Интересно, что уже два региона страны – Удмуртия и Чечня отказались от масочного режима. В Кремле на такое решение отреагировали отстраненно.
Регионы самостоятельно принимают решения в рамках своих полномочий, — прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая он на вопрос, как в Кремле оценивают эти решения и ожидают ли, что примеру Удмуртии и Чечни последуют другие субъекты страны.
Еще один нюанс истории – дата судебного заседания – 1 апреля. Не исключено, что к тому времени масочный режим не будет действовать ни в одном регионе.
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