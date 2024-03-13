Верховный суд пояснил, когда брачный договор не защищает супруга от возврата долга﻿

Одну из самых распространенных попыток граждан уйти от обязательства платить по долгам рассмотрел Верховный суд РФ. Мужчина взял деньги взаймы, а затем заключил брачный договор, по которому дорогой участок с домом оказались в собственности его супруги. При этом заемщик ничего не сказал своему кредитору об изменении режима имущества. Связан ли такой кредитор условиями брачного договора или нет — растолковал Верховный суд.

История началась с того, что гражданин несколько лет подряд брал в долг под проценты деньги у своего знакомого. Общая сумма займов, судя по трем распискам, составила 6 миллионов рублей. Позднее требования по этим договорам кредитор уступил своему родственнику. И уже новый кредитор через суд взыскал с должника сумму долга и проценты. Вышло 15 миллионов рублей. Решение суда вступило в силу, но победителя судебного спора ждал неприятный сюрприз — у должника не оказалось имущества для погашения долга.

Выяснилось, что за полгода до суда должник заключил брачный договор со своей супругой. По этому договору женщина стала единоличной собственницей гаража и дома с участком. А еще через год супруги развелись. Спустя пару месяцев после развода бывшая жена продала гараж, а следом и дом с участком.

Узнав об этом, кредитор отправился в суд. Спор заметил портил «Право.ru». В суде кредитор сослался на статью 46 Семейного кодекса. Она так и называется — «Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора». В этой статье сказано, что супруг обязан уведомить своего кредитора о заключении брачного договора. Чего должник не сделал. Следовательно, он должен отвечать по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора.

Кредитор потребовал выделить из общего имущества супругов — дома с участком — долю должника и обратить на нее взыскание. А еще признать договор купли-продажи гаража ничтожным, применить последствия недействительности сделки и возложить на экс-супругу солидарную ответственность по обязательствам бывшего мужа.

Спор рассматривал Щелковский горсуд Подмосковья. Он и взыскал с бывшей жены 13 миллионов рублей — половину от полученного ею дохода по договору купли-продажи дома с участком. Это решение было оспорено. Следом Московский областной суд посчитал, что кредитору нужно отказать. По мнению апелляции, брачный договор изменил статус совместно нажитого имущества. И это не позволяет произвести его раздел. Супруги заключили его еще до того, как у должника возникли обязательства перед кредитором, ведь срок возврата денег к тому моменту не наступил. Таким образом, должник не обязан был сообщать кредитору о заключении брачного договора, резюмировал облсуд. Решение апелляции поддержала кассация.

Тогда возмущенный кредитор отправился в Верховный суд. Там изучили материалы спора и с выводами коллег не согласились.

Вот главные аргументы ВС. Договор займа между гражданами носит реальный характер — он считается заключенным с момента фактической передачи денег заемщику. Учитывая, что на момент подписания брачного договора у должника уже было два договора займа, выводы апелляции и кассации об отсутствии обязательств перед кредитором не соответствуют действительности, подчеркнул Верховный суд.

Таким образом, в силу статьи 46 Семейного кодекса должник должен был уведомить кредитора о заключении брачного договора. Поскольку он этого не сделал, то ни первый кредитор, ни второй «не связаны изменением режима имущества супругов» — сделали вывод судьи ВС. Поэтому они отменили акты апелляции и кассации и направили дело на новое рассмотрение в облсуд.

Позиция, по которой кредитор, не извещенный должником о заключении брачного договора, не связан изменением режима имущества супругов, не нова, подчеркивают эксперты . Об этом уже не раз говорил Конституционный суд (в частности, в определениях от 13.05.2010 N 839-О-О и от 23.12.2014 N 2957-О).

По мнению юристов, внимания заслуживает вывод ВС о том, что уже в момент заключения договора займа должник считается обязанным, как и в дальнейшем, при распоряжении своим имуществом, в том числе при заключении брачного договора, учитывать интересы кредитора, даже если срок возврата займа еще не наступил.

Определение Верховного суда N 4-КГ21-51-К1

источник: пресс-служба Верховного суда РФ