Весенний призыв: отправка новобранцев из Крыма назначена на 20 мая

Отправка призывников из Крыма предварительно назначена на 20 мая. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил военный комиссар РК Олег Ермилов.
Глава Республики Сергей Аксёнов поручил предпринять все необходимые меры предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в ходе мероприятий по призыву новобранцев в Вооруженные силы РФ.
Выстраивайте работу так, чтобы исключить возможность инфицирования на призывных пунктах, чтобы весенний призыв не превратился в очаг коронавируса. Меры противодействия распространению инфекции должны приниматься в полном объеме, — сказал Глава Крыма.