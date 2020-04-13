Весенний призыв: отправка новобранцев из Крыма назначена на 20 мая

Отправка призывников из Крыма предварительно назначена на 20 мая. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил военный комиссар РК Олег Ермилов.

Глава Республики Сергей Аксёнов поручил предпринять все необходимые меры предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в ходе мероприятий по призыву новобранцев в Вооруженные силы РФ.