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Весенний призыв: отправка новобранцев из Крыма назначена на 20 мая
Иллюстрация: life.ru

Весенний призыв: отправка новобранцев из Крыма назначена на 20 мая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:03 13.04.2020

Отправка призывников из Крыма предварительно назначена на 20 мая. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил военный комиссар РК Олег Ермилов.

Глава Республики Сергей Аксёнов поручил предпринять все необходимые меры предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в ходе мероприятий по призыву новобранцев в Вооруженные силы РФ.

Выстраивайте работу так, чтобы исключить возможность инфицирования на призывных пунктах, чтобы весенний призыв не превратился в очаг коронавируса. Меры противодействия распространению инфекции должны приниматься в полном объеме, — сказал Глава Крыма.

 

Весенний призыв: отправка новобранцев из Крыма назначена на 20 мая

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