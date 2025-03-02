Весна, конечно, но будет снег: жителей Южного берега Крыма предупреждают об ухудшении погоды

Снег ожидается в районе Алушты и Ялты в Республике Крым, жителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки, сообщается в

Сегодня, 2 марта, с 18:00 мск в районе Алушты и Ялты ожидаются обильные осадки в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки и затруднению движения. Водителям настоятельно рекомендуется заранее планировать маршруты, особенно с учетом большого количества отдыхающих в этом районе и быть внимательными на дорогах, — говорится в сообщении.

Сотрудники дорожной службы продолжают мониторить ситуацию и обеспечивают безопасность на дорогах.

Как сообщается на сайте крымского гидрометцентра, в воскресенье днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронт: местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночные температуры составят минус 4-9 градусов, на южном побережье до минус 2 градусов, днем плюс 2-7 градусов, в горах до минус 5 градусов.

источник: ТАСС