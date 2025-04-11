Ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звания «Почётный гражданин города Симферополя»

Гости поздравили Миронову Зою Максимовну, Потехину Нину Владимировну и Погребенко Александра Николаевича с предстоящим праздником, вручили цветы и подарки. Кроме того, все Герои Великой Победы были удостоены нагрудного знака и удостоверения к званию «Почётный гражданин города Симферополя».

Миронова Зоя Максимовна родилась 29 ноября 1924 года в Симферополе. В 1943 году была призвана в Армию. С декабря 1943 года по 1945 год служила старшим телефонистом в звании младшего сержанта в зенитно-артиллерийском полку в составе действующей Армии. Награждена орденом «Отечественной войны II степени» и медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

Потехина Нина Владимировна родилась 3 февраля 1927 года в Ялте. В 1941 году она добровольцем ушла в Армию. В 1942 году была зачислена в 31-ю стрелковую дивизию, где вступила в ряды ВЛКСМ. Закончила курсы медсестер в звании старшины медицинской службы. Участвовала в освобождении Кавказа, Болгарии, Румынии и Югославии. Окончание войны встретила в Австрии. Награждена медалями «За Отвагу», «За освобождение Кавказа», «За освобождение Болгарии», «За освобождение Румынии», «За освобождение Югославии» и «За Победу над Германией».

Погребенко Александр Николаевич родился 1 января 1925 года в Пятигорске. В 1941 году он поступил в Ленинградское Краснознаменное высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. В составе курсантских рот участвовал в обороне Ленинграда. Первый бой принял под городом Кингисепп. Победу встретил в Москве и был участником Парада 9 мая 1945 года. За свои боевые заслуги перед Отечеством был награждён орденами «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», «Богдана Хмельницкого», «За мужество», а также медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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