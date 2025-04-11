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Ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звания «Почётный гражданин города Симферополя»

Ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звания «Почётный гражданин города Симферополя»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:40 11.04.2025

Миронова Зоя Максимовна родилась 29 ноября 1924 года в Симферополе. В 1943 году была призвана в Армию. С декабря 1943 года по 1945 год служила старшим телефонистом в звании младшего сержанта в зенитно-артиллерийском полку в составе действующей Армии. Награждена орденом «Отечественной войны II степени» и медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

Потехина Нина Владимировна родилась 3 февраля 1927 года в Ялте. В 1941 году она добровольцем ушла в Армию. В 1942 году была зачислена в 31-ю стрелковую дивизию, где вступила в ряды ВЛКСМ. Закончила курсы медсестер в звании старшины медицинской службы. Участвовала в освобождении Кавказа, Болгарии, Румынии и Югославии. Окончание войны встретила в Австрии. Награждена медалями «За Отвагу», «За освобождение Кавказа», «За освобождение Болгарии», «За освобождение Румынии», «За освобождение Югославии» и «За Победу над Германией».

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Погребенко Александр Николаевич родился 1 января 1925 года в Пятигорске. В 1941 году он поступил в Ленинградское Краснознаменное высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. В составе курсантских рот участвовал в обороне Ленинграда. Первый бой принял под городом Кингисепп. Победу встретил в Москве и был участником Парада 9 мая 1945 года. За свои боевые заслуги перед Отечеством был награждён орденами «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», «Богдана Хмельницкого», «За мужество», а также медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звания «Почётный гражданин города Симферополя» Ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звания «Почётный гражданин города Симферополя»

Ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звания «Почётный гражданин города Симферополя»

фото: пресс-служба администрации Симферополя

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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