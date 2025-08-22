Прямо сейчас:
Ветераны СВО в Севастополе учатся на курсах подготовки трактаристов-машинистов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ветераны СВО в Севастополе учатся на курсах подготовки трактаристов-машинистов

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 12:42 22.08.2025

Департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка совместно с Фондом «Защитники Отечества» и АНО «Севастопольский центр сельхозкомпетенции» реализуется комплексная программа, направленная на обучение бывших участников СВО профессии тракториста-машиниста для агропромышленного комплекса региона.

Это важная работа по социальной реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции проводится нами с февраля текущего года. За это время организованы совместные совещания, выезды на сельскохозяйственные предприятия, где специалисты рассказывали о возможностях развития в сельском хозяйстве, организации собственного бизнеса и обучения новой профессии, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра Людмилу Максакову.

Более 10 участников проявили интерес не только к ведению фермерского хозяйства, но и к получению востребованной профессии тракториста-машиниста.

По итогу проведенной работы, уже 5 ветеранов проходят обучение этой профессии в одном из учебно- кадровых центров Севастополя.

Один из участников программы — ветеран СВО Юрий Малышев — поделился своими планами. Недавно вернувшись с зоны боевых действий, он осознал необходимость смены профессии и выбора стабильного пути.

Сегодня мы перешли к практике управления трактором. После завершения обучения пойду работать трактористом на гусеничную технику, — рассказал Юрий.

Программа подготовки трактористов-машинистов включает как теоретическую, так и практическую части. Теория изучается в классах под руководством опытных преподавателей: будущие специалисты осваивают устройство тракторов, правила техники безопасности, нормативные документы и особенности эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Ученики отрабатывают навыки управления тракторами, погрузчиками и другой самоходной техникой, учатся работать с ковшами, выполнять элементы маневрирования и правильно использовать технику в полевых условиях.

Тракторист-машинист после обучения умеет не только управлять техникой, но и эффективно использовать её рабочее оборудование — ковш, погрузчик, навесные устройства. Это уже не просто водитель, а специалист, способный выполнять агротехнические операции. Важно, что для ветеранов СВО предусмотрены особые условия — скидка на обучение до 50%, — пояснил директор учебно-кадрового центра Александр Никоненко.

Одним из ключевых преимуществ программы является гарантия трудоустройства. Предприятия агропромышленного комплекса Севастополя и Республики Крым испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в профессии тракториста-машиниста. Поэтому многие виноградарские сельхозпредприятия готовы не только принять выпускников на работу, но и предоставить социальный пакет, общежитие и даже компенсировать затраты на обучение при условии, что специалист проработает на предприятии не менее трёх месяцев.

По словам Людмилы Максаковой, заработная плата тракториста-машиниста в Севастополе составляет не менее 150 тысяч рублей в месяц. Это достойное вознаграждение за квалифицированный труд.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

