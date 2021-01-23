Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Фестивали в Крыму | VI Крымский открытый фестиваль документального кино «КРЫМДОК» состоится в мае. Участвуете?

crimeapress_news

реклама в крыму
VI Крымский открытый фестиваль документального кино «КРЫМДОК» состоится в мае. Участвуете?

VI Крымский открытый фестиваль документального кино «КРЫМДОК» состоится в мае. Участвуете?

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 13:12 23.01.2021

VI Крымский открытый фестиваль документального кино «КРЫМДОК» запланирован на 11 – 15 мая 2021 года. Приём заявок на участие в конкурсных программах фестиваля объявлен. Основных номинаций — три:

  • I – Конкурс «Крым на документальном экране» (документальные, телевизионные и научно-популярные фильмы, имеющие отношение к Крыму: история, культура, личности, события, созданные в России и за рубежом, любой продолжительности, кроме сверхкоротких (менее 7 минут), законченные производством не ранее 2018 года);
  • II – Конкурс «Крым на документальном экране» (документальные фильмы, созданные в России и за рубежом, любой продолжительности, кроме сверхкоротких (менее 7 минут), до этого не показанные на других фестивалях в Республике Крым);
  • III – Конкурс аматорского кино (документальные фильмы, созданные воспитанниками детских, юношеских видеостудий; индивидуальными киноаматорами любой продолжительности).

Заявки на участие принимаются до 10 апреля 2021 года включительно на e-mail: KRYMDOC.FEST@GMAIL.COM

Официальное Решение Селекционной комиссии по каждому из фильмов, представленных на рассмотрение, будет разослано авторам и правообладателям по электронной почте не позднее 16 апреля 2021 г., — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Подробная информация о творческом проекте, регламент, форма заявки для участия размещены на официальном сайте фестиваля.

VI Крымский открытый фестиваль документального кино «КРЫМДОК» состоится в мае. Участвуете?

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.