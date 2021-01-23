VI Крымский открытый фестиваль документального кино «КРЫМДОК» состоится в мае. Участвуете?

VI Крымский открытый фестиваль документального кино «КРЫМДОК» запланирован на 11 – 15 мая 2021 года. Приём заявок на участие в конкурсных программах фестиваля объявлен. Основных номинаций — три:

I – Конкурс «Крым на документальном экране» (документальные, телевизионные и научно-популярные фильмы, имеющие отношение к Крыму: история, культура, личности, события, созданные в России и за рубежом, любой продолжительности, кроме сверхкоротких (менее 7 минут), законченные производством не ранее 2018 года);

II – Конкурс «Крым на документальном экране» (документальные фильмы, созданные в России и за рубежом, любой продолжительности, кроме сверхкоротких (менее 7 минут), до этого не показанные на других фестивалях в Республике Крым);

III – Конкурс аматорского кино (документальные фильмы, созданные воспитанниками детских, юношеских видеостудий; индивидуальными киноаматорами любой продолжительности).

Заявки на участие принимаются до 10 апреля 2021 года включительно на e-mail: KRYMDOC.FEST@GMAIL.COM

Официальное Решение Селекционной комиссии по каждому из фильмов, представленных на рассмотрение, будет разослано авторам и правообладателям по электронной почте не позднее 16 апреля 2021 г., — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.