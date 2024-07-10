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VI международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд-2024»: крымчан приглашают к участию

VI международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд-2024»: крымчан приглашают к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 13:16 10.07.2024

До 31 июля продолжается приём заявок на участие в VI международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд-2024». Участие БЕСПЛАТНОЕ.

Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» приглашает к участию в конкурсе национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоров и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, рестораны и кафе, блогеров и фотографов и другие организации и физические лица.

Конкурс проводится среди участников туристического рынка Евразийского пространства при условии предоставления заявок на русском языке. Участники конкурса и их проекты получат бесплатную PR-поддержку – публикации на ресурсах ЕСОТ и информационных партнёров, размещение в «Каталоге номинантов конкурса».

Список номинаций:

  • «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд». Выдвигают организации и коллективы.
  • «Брендинг территории» (государство, край или область, район, населённый пункт).
  • «Брендинг туристской организации и туристского объекта» (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).
  • «Брендинг средств размещения и питания».
  • «Брендированная полиграфия» (книга, буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель…).
  • «Брендированная сувенирная продукция».
  • «Видеобрендинг» (видеоролик, проморолик).
  • «Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере» (сайт, страница в соцсетях).
  • «Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере» (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов).
Узнайте больше:  Идёт прием заявок на конкурс лучших технологических решений и практик стран БРИКС – BRICS Solutions Awards

Подробности и форма заявки на сайте ЕСОТ

Участвуйте сами и приглашайте своих друзей и партнёров!

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