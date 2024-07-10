VI международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд-2024»: крымчан приглашают к участию

До 31 июля продолжается приём заявок на участие в VI международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд-2024». Участие БЕСПЛАТНОЕ.
Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» приглашает к участию в конкурсе национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоров и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, рестораны и кафе, блогеров и фотографов и другие организации и физические лица.
Конкурс проводится среди участников туристического рынка Евразийского пространства при условии предоставления заявок на русском языке. Участники конкурса и их проекты получат бесплатную PR-поддержку – публикации на ресурсах ЕСОТ и информационных партнёров, размещение в «Каталоге номинантов конкурса».
Список номинаций:
- «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд». Выдвигают организации и коллективы.
- «Брендинг территории» (государство, край или область, район, населённый пункт).
- «Брендинг туристской организации и туристского объекта» (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).
- «Брендинг средств размещения и питания».
- «Брендированная полиграфия» (книга, буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель…).
- «Брендированная сувенирная продукция».
- «Видеобрендинг» (видеоролик, проморолик).
- «Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере» (сайт, страница в соцсетях).
- «Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере» (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов).
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия