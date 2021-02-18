Виктор Янукович напомнил о себе и заявил очевидное о том, кто развязал войну на Донбассе, кто «потерял» Крым

Адвокат Виталий Сердюк на своей странице в Facebook обнародовал заявление четвертого Президента Украины Виктора Януковича «относительно событий в Верховной Раде». Речь идет о постановлении о так называемой «революции достоинства». Этот документ на законодательном уровне закрепляет «майдан» как «ключевой момент строительства украинского государства» (а не государственный переворот, как все здравомыслящие люди полагали и полагают). Янукович «жжет напалмом». Напоминает о «достижениях майдана».

Что же построено в стране за это время? Государство, где более половины населения живет за чертой бедности, из которого в поисках лучшей жизни за рубеж выехали более 10 миллионов граждан, где люди не чувствуют себя в безопасности, где царит беззаконие, где за инакомыслие преследуют или убивают, а преступники разгуливают на свободе или даже находятся во власти. О какой национальной идее «свободы» может идти речь, если иностранцы диктуют украинской власти свои условия: какими должны быть суды, кто должен быть министром или генпрокурором, кого уволить, а кого назначить, сколько закрыть больниц и школ, повышать или не повышать тарифы, — говорится в заявлении беглого украинского президента.

По его мнению, и спустя 7 лет майдан продолжает разделять Украину.

Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране. По-прежнему радикалы имеют монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными, продолжают быть нормой жизни. При этом экономика Украины разрушена, народ ввергнут в нищету и уныние. Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова – те базовые принципы демократии, которые были лозунгами «революции», — подчеркнул Янукович.

Говоря о «потере» Крыма и войне на Донбассе, Янукович назвал фамилии виновников «украинских бед». Впрочем, все и без заявления знали всё про этих «панов».

Именно майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе. Именно пришедшие на крови майдана к власти подонки, уже почувствовавшие там вкус крови и безнаказанности, направили против своего народа тяжелую артиллерию, установки залпового огня, танки и боевую авиацию. Трагический итог этого – десятки тысяч жертв и миллионы сломанных судеб, — отметил Янукович.

По его мнению, эти «деятели» должны понести самое суровое наказание.