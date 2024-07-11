Винодельни Севастополя вошли в новую номинацию премии в сфере делового туризма

Ведущая российская премия для лучших компаний сферы делового туризма выявляет новые тенденции спроса и предложения в индустрии событий и делового туризма. В этом году в партнёрстве с проектом «Винные дороги России» организаторы премии создали для объектов винного туризма новую номинацию «Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры виноделия». В неё вошли 18 винодельческих хозяйств России, среди которых «Усадьба Перовских» и «Золотая балка», чьи виноградники расположены в уникальном терруаре – Севастопольской винодельческой зоне.

Это признание роли современного виноделия в формировании туристической привлекательности юга России и прекрасная возможность для российских виноделен заявить о себе в индустрии бизнес-путешествий, привлечь внимание к развитию культуры виноделия в России, — подчеркнула член экспертного совета комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, координатор проекта «Винные дороги России» Елена Порман.

Со всеми участниками номинации «Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры виноделия» можно ознакомиться по ссылке.

Тот факт, что севастопольские хозяйства представлены в данной номинации, ещё раз говорит о развитии винодельческой отрасли и энотуризма в регионе. Конечно, это одна из задач приоритетного проекта нашего города «Терруар Севастополь», реализация которого предполагает как развитие крупных хозяйств региона, так и формирование нескольких десятков авторских виноделен полного цикла. За всё время в рамках проекта было создано более 450 рабочих мест, а его участниками принято более 200 тысяч туристов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

Отметим, что реализация регионального приоритетного проекта «Терруар Севастополь» осуществляется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Проект с каждым годом расширяется, принимая новых участников – на сегодняшний день он включает в себя 42 виноградарско-винодельческих предприятия Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя