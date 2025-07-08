Виноград и вино Крыма — что с ними сделали весенние заморозки и засуха

В этом году вступает в плодоношение большое количество молодых посадок. Они всегда более плодоносные, поэтому по итогу может оказаться, что, несмотря на потери по старым участкам, в итоге за счет молодых получим урожай даже больше, – рассчитывает винодел.

По его словам, качество урожая виноделам предстоит оценить перед его сбором. Эксперты рассчитывают на продолжительную мягкую осень – в этом случае ягоды наберут силу и успеют вызреть. По количеству, хотя потери и ожидаются, в целом по Крыму ситуацию могут скомпенсировать молодые посадки.

Степень поражения разная, зависит от географии участков. По количеству потери будут, поскольку виноградники ослаблены весенними заморозками. Во многих случаях есть поражения центральной почки. Когда центральная почка вымерзает, гроздь хуже качеством. Но все же качество оценивать рано. Это зависит от многих факторов, – говорит крымский винодел, член правления федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Валерий Захарьин.

Оценивая состояние молодых и старых насаждений, крымский винодел Павел Швец констатирует: новые участки есть не во всех хозяйствах. Так, по его словам, самый молодой виноградник на его предприятии высажен в 2018 году. Именно этот участок пострадал от весенней непогоды наименее, но в целом по хозяйству потери велики.

Только сейчас закончилось цветение и только сейчас виноградари начнут считать первые цифры по урожайности. Еще как минимум полтора месяца, и они могут повернуть ситуацию, как в одну, так и в другую сторону. Но, однозначно, и засуха, и заморозки окажут влияние. Вопрос только в размере, но раньше середины августа мы этот размер не узнаем, – говорит Месеняшин.

По словам главы крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофея Месеняшина, активная перезакладка виноградников – результат большой помощи виноградарям со стороны Республики и федерального центра. При этом, по его мнению, пока потери оценивать рано и по молодым, и по старым участкам.

Из-за поздних весенних заморозков на некоторых сортах мы потеряли до 90% урожая. Потом в мае был град, который еще кое-что добил, а сейчас еще и засуха. Мы в этом году сделаем вина на 30-40% меньше от того, что делаем обычно. Ну и, конечно, придется как-то регулировать ценой, – продолжает Швец.

Другие эксперты также прогнозируют рост цены. Но в первую очередь это зависит даже не от урожая, а связано с общим ростом инфляции. По мнению Месеняшина, рост может составить в районе 10%, Захарьин дает более пессимистичный прогноз.

Недостаток рабочей силы очень увеличивает расходы на заработную плату, а новые посадки требовали много рабочей силы. Техника тоже в основном подорожала. В среднем, предполагаю, цена винограда поднимется процентов на 20, – прогнозирует эксперт.

Рост цены на виноград провоцирует удорожание виноматериала, а значит, натуральное, не «порошковое» вино – именно такое производят крымские виноделы – тоже станет пропорционально дороже, считают эксперты. При этом все они обещают: качество вина хуже не станет, поскольку потребитель выбирает крымский продукт именно за его высокие характеристики.

Отечественное вино все больше набирает популярность и завоевывает полку. Все коллеги отрасли ощущают рост спроса. За последние 3-5 лет – примерно вдвое. На материке очень сильно потребление растет. И это диктует именно качество крымского продукта, – констатирует Месеняшин.

источник: РИА Новости Крым