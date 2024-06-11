Виртуальные номера — помощники и в личных коммуникациях, и в бизнесе

Виртуальные номера — это телефонные номера, которые не привязаны к конкретной физической телефонной линии или устройству. Они работают через интернет и позволяют принимать и совершать звонки, отправлять и получать SMS, а иногда и использовать другие функции связи, подобно традиционным телефонным номерам.

Виртуальные номера — в чём суть

Вот несколько ключевых аспектов виртуальных номеров:

Технология: виртуальные номера обычно работают на базе VoIP (Voice over Internet Protocol), что означает передачу голосовых данных через интернет. Это позволяет использовать такие номера на любых устройствах с доступом в интернет, включая компьютеры, смартфоны и планшеты.

Использование:

бизнес : компании часто используют виртуальные номера для создания локальных номеров в разных регионах или странах, чтобы облегчить связь с клиентами. Это позволяет создавать впечатление локального присутствия.

: компании часто используют виртуальные номера для создания локальных номеров в разных регионах или странах, чтобы облегчить связь с клиентами. Это позволяет создавать впечатление локального присутствия. личная: люди могут использовать виртуальные номера для личных целей, таких как защита личной информации, когда нужно оставить контактный номер, но не хочется делиться своим основным номером телефона.

Функции:

переадресация звонков : звонки на виртуальные номера можно переадресовывать на другие номера (мобильные или стационарные).

: звонки на виртуальные номера можно переадресовывать на другие номера (мобильные или стационарные). голосовая почта : многие провайдеры виртуальных номеров предлагают функции голосовой почты, которая отправляет сообщения на электронную почту.

: многие провайдеры виртуальных номеров предлагают функции голосовой почты, которая отправляет сообщения на электронную почту. SMS и MMS: некоторые виртуальные номера поддерживают отправку и получение текстовых и мультимедийных сообщений.

Преимущества:

гибкость : Можно легко менять настройки, например, перенаправлять звонки на разные устройства или номера.

: Можно легко менять настройки, например, перенаправлять звонки на разные устройства или номера. экономия : Часто это более дешевый вариант для международных звонков и работы в разных регионах.

: Часто это более дешевый вариант для международных звонков и работы в разных регионах. анонимность: Позволяет сохранять конфиденциальность личного номера телефона.

Виртуальные номера стали популярным инструментом для бизнеса и частных пользователей благодаря своей универсальности и широким возможностям.

Виртуальные номера под конкретные сервисы

Отметим, что существуют и номера, которые предназначены для использования с конкретными сервисами — https://didvirtualnumbers.com/virtual-number-for-paypal/. Такие номера могут быть полезны для дополнительной безопасности и удобства.

Вот как это работает: