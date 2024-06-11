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Виртуальные номера — помощники и в личных коммуникациях, и в бизнесе
источник иллюстрации: flectone.ru

Виртуальные номера — помощники и в личных коммуникациях, и в бизнесе

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:56 11.06.2024

Виртуальные номера — это телефонные номера, которые не привязаны к конкретной физической телефонной линии или устройству. Они работают через интернет и позволяют принимать и совершать звонки, отправлять и получать SMS, а иногда и использовать другие функции связи, подобно традиционным телефонным номерам.

Виртуальные номера — в чём суть

Вот несколько ключевых аспектов виртуальных номеров:

Технология: виртуальные номера обычно работают на базе VoIP (Voice over Internet Protocol), что означает передачу голосовых данных через интернет. Это позволяет использовать такие номера на любых устройствах с доступом в интернет, включая компьютеры, смартфоны и планшеты.

Использование:

  • бизнес: компании часто используют виртуальные номера для создания локальных номеров в разных регионах или странах, чтобы облегчить связь с клиентами. Это позволяет создавать впечатление локального присутствия.
  • личная: люди могут использовать виртуальные номера для личных целей, таких как защита личной информации, когда нужно оставить контактный номер, но не хочется делиться своим основным номером телефона.

Функции:

  • переадресация звонков: звонки на виртуальные номера можно переадресовывать на другие номера (мобильные или стационарные).
  • голосовая почта: многие провайдеры виртуальных номеров предлагают функции голосовой почты, которая отправляет сообщения на электронную почту.
  • SMS и MMS: некоторые виртуальные номера поддерживают отправку и получение текстовых и мультимедийных сообщений.

Преимущества:

  • гибкость: Можно легко менять настройки, например, перенаправлять звонки на разные устройства или номера.
  • экономия: Часто это более дешевый вариант для международных звонков и работы в разных регионах.
  • анонимность: Позволяет сохранять конфиденциальность личного номера телефона.

Виртуальные номера стали популярным инструментом для бизнеса и частных пользователей благодаря своей универсальности и широким возможностям.

Виртуальные номера под конкретные сервисы

Отметим, что существуют и номера, которые предназначены для использования с конкретными сервисами — https://didvirtualnumbers.com/virtual-number-for-paypal/. Такие номера могут быть полезны для дополнительной безопасности и удобства.

Вот как это работает:

Назначение: виртуальные номера, предназначенные для использования с конкретными сервисами, позволяют пользователям разделять свои личные и деловые контакты. Это особенно полезно для защиты конфиденциальности и безопасности.

Особенности:

  • регистрация и верификация: эти номера часто используются для регистрации и верификации учетных записей в сервисах. Это может помочь защитить основной номер телефона от спама и нежелательных вызовов.
  • безопасность: использование виртуального номера для таких целей может повысить безопасность, так как даже если номер будет скомпрометирован, основной номер телефона останется защищенным.

Примеры использования:

  • PayPal: Для верификации аккаунта в PayPal может потребоваться номер телефона. Использование виртуального номера позволяет защитить основной номер от потенциальных рисков.
  • Социальные сети и мессенджеры: многие пользователи предпочитают использовать виртуальные номера для регистрации в социальных сетях и мессенджерах (например, WhatsApp, Telegram), чтобы сохранить конфиденциальность.
  • Онлайн-сервисы: виртуальные номера часто используются для регистрации в различных онлайн-сервисах, таких как Amazon, eBay, и других, где может потребоваться подтверждение через SMS или звонок.

Как использовать виртуальные номера для сервисов

  • выбор поставщика услуг: найдите надежного поставщика виртуальных номеров, который предлагает поддержку SMS и звонков.
  • регистрация: зарегистрируйтесь у выбранного поставщика и получите виртуальный номер.
  • использование номера: используйте этот номер для регистрации или верификации вашего аккаунта в PayPal.
  • получение кодов: при получении SMS-кодов верификации, они будут пересланы на ваш основной номер или на платформу поставщика виртуального номера.

Эксперты подчёркивают: виртуальные номера становятся все более популярными благодаря своей гибкости и возможностям улучшения конфиденциальности и безопасности.

Основные критерии выбора «поставщика» виртуальных номеров

При выборе поставщика услуг виртуальных номеров важно учитывать несколько ключевых критериев, чтобы обеспечить, что вы получите подходящее решение для своих нужд. Вот основные критерии:

Поддержка необходимых функций

  • SMS и голосовая почта: убедитесь, что поставщик поддерживает как SMS, так и голосовую почту, если они вам необходимы.
  • Переадресация звонков: возможность перенаправлять звонки на другие номера или устройства.
  • мультимедийные сообщения (MMS): если вам нужно отправлять или получать изображения и видео через виртуальный номер.
  • географические номера: возможность выбора номера в конкретном регионе или стране.

Стоимость и модели оплаты

  • абонентская плата: узнайте стоимость ежемесячной или ежегодной подписки.
  • плата за использование: если вы планируете использовать номер нечасто, может быть выгоднее выбрать модель оплаты за использование.
  • бесплатные услуги: некоторые провайдеры предлагают бесплатные услуги с ограниченными функциями или с рекламой.

Надежность и качество связи

  • качество звонков и сообщений: важно выбрать поставщика с хорошей репутацией по качеству связи.
  • надежность: провайдер должен обеспечивать стабильную и непрерывную работу сервиса.

Безопасность и конфиденциальность

  • шифрование данных: убедитесь, что поставщик использует шифрование для защиты ваших данных.
  • политика конфиденциальности: ознакомьтесь с политикой конфиденциальности, чтобы понять, как ваши данные будут использоваться и храниться.

Удобство использования и интерфейс

  • простота настройки: провайдер должен предлагать простой и понятный процесс настройки виртуального номера.
  • интерфейс пользователя: удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления звонками, сообщениями и настройками.

Поддержка клиентов

  • доступность поддержки: наличие круглосуточной поддержки или поддержки в рабочие часы.
  • качество поддержки: отзывы пользователей о качестве работы службы поддержки.

В целом же, выбор «поставщика» виртуального номера зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений. Внимательно оцените каждый из вышеупомянутых критериев, чтобы найти оптимальный вариант.

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