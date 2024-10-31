Вице-президент нотариальной палаты Севастополя Максим Юрченко о бесплатных консультациях, наследстве и личном имуществе﻿

Вице-президент нотариальной палаты Севастополя Максим Юрченко ответил на вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь».

О наследстве

— Родители оформили завещание, по которому все имущество унаследует их единственный сын и его двое детей (внуки). Могут ли наследники договориться и распределить полученное имущество на этапе оформления наследства?

— Если наследственное имущество оформляется в равных долях сыну и внукам, у них возникает общая долевая собственность, допустим, на 3 квартиры. По истечении 6 месяцев — срока, установленного законом для принятия наследства, наследники обращаются к нотариусу, и он выдает каждому свидетельство о праве на наследство. Наследники могут заключить соглашение о разделе наследственного имущества и определить, что каждый получит по одной квартире. Такая возможность поделить наследство есть не только в отношении недвижимого имущества, но и любого другого. Затем нотариус подает документы на регистрацию права, и каждый из наследников получает в собственность тот объект недвижимости, о котором они договорились.

Но могут быть нюансы, если внуки несовершеннолетние. В таком случае предполагается, что участниками соглашения будут двое детей и их отец. А Гражданский кодекс РФ не позволяет законным представителям заключать сделки со своими детьми, за исключением передачи подопечным имущества в дар. Поэтому, если внуки не достигли совершеннолетия, заключить соглашение о распределении наследственного имущества не получится.

— Я давно на пенсии, часто болею, редко выхожу из дома. Ко мне никто из родственников не приходит, только соседка — одинокая женщина. Могу ли я составить завещание и переписать на нее свою квартиру, но так, чтобы дети и внуки не знали? Хочу ее отблагодарить.

— Завещание — это распоряжение на случай смерти, и его правовые последствия наступают, когда человек уже уходит из жизни. В России действует свобода завещания, и любой гражданин имеет право в любой момент составить завещание, распорядиться своим имуществом, как он захочет. Никаких ограничений нет. При этом каждое последующее завещание отменяет предыдущее.

Что касается выражения «переписать квартиру», в законодательстве его нет. Видимо, женщина хочет переоформить квартиру на другого человека по какому-то гражданско-правовому договору — дарения, купли-продажи, мены или по какому-то другому.

Важно понимать главное — в случае заключения гражданско-правового договора, правовые последствия наступают в момент его подписания, а в случае завещания, после смерти наследодателя.

Что касается сохранения вашей воли в тайне, то нотариус не в праве ее разглашать. У нотариусов России есть обязанность, закрепленная статьей 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, по которой любая информация, которая поступает к нотариусу при совершении нотариального действия и при его подготовке, а также при обращении граждан, остается в тайне. Нотариус никому ее не разглашает, за исключением отдельных случаев предусмотренных законодательством, например, судебных запросов.

О личном имуществе

— Нахожусь в законном браке. Мои родители дают деньги на покупку квартиры, но просят, чтобы документы оформлялись только на меня, а мой супруг не мог претендовать на это имущество. Возможно ли это и если да, то как все правильно оформить?

— Самый правильный, безопасный и бесспорный вариант — заключить брачный договор. Потому что в России есть правило: все имущество, которое приобретается супругами в период зарегистрированного брака, является их общей совместной собственностью, за исключением:

личного имущества каждого из супругов, которое имелось до брака;

имущества, которое один из супругов получил в дар, в наследство либо по иным безвозмездным сделкам;

является результатом интеллектуальной деятельности одного из супругов, поэтому принадлежит его автору .

Брачный договор — это единственный вид гражданско-правового договора, которым супруги могут изменить этот законный режим собственности и установить режим личной собственности на отдельные виды имущества. Этот договор достаточно гибкий, он может касаться конкретной квартиры, приобретенной, например, на деньги родителей, а на остальное имущество не распространяться. И в случае расторжения брака муж не сможет претендовать на получение этой квартиры. Она будет личной собственностью жены.

Напомню, что брачный договор могут оформить в любой момент лица, которые имеют намерение зарегистрировать брак, либо законные супруги.

— После смерти мужа остался автомобиль. Он был куплен в браке, но поскольку водительских прав у меня нет, я собираюсь его продать. Надо ли мне вступать в наследство, или этот автомобиль принадлежит мне автоматически?

— Процедура оформления наследства обязательна: надо в шестимесячный срок со дня смерти супруга обратиться к нотариусу, открыть наследственное дело, получить свидетельство о праве на наследство, а потом продавать.

Если имущество, приобретено (куплено) в браке и оформлено на пережившего супруга, нельзя забывать, что половина, в вашем случае автомобиля, принадлежала умершему супругу. С момента его смерти эта доля входит в состав наследства и принадлежит наследникам. Поэтому обязательно надо обратиться к нотариусу. Нотариус половину закрепит за пережившим супругом, это его собственность. Вторую половину включит в состав наследства, а затем распределит между наследниками, которые приняли наследство. Так что продать машину сразу не получится: не исключено, что вдова — не единственный ее собственник, дети умершего являются наследниками первой очереди наравне с ней.

О бесплатных консультациях

— Как и к какому нотариусу обратиться, если раньше человек никогда не заключал никаких договоров?

— Не важно, обращались вы ранее к какому-либо нотариусу или нет — вы вправе обратиться к любому нотариусу города Севастополя.

Единственный нюанс, у одних нотариусов есть запись на прием, другие принимают по живой очереди. Поэтому рекомендую перед тем, как отправиться к нотариусу, созвониться и уточнить время приема и перечень документов, которые необходимо иметь при себе для совершения нотариального действия.

Также отмечу, что все консультации по вопросам совершения нотариальных действий оказываются бесплатно. Консультирование по вопросам, связанным с совершением нотариального действия — это обязанность, возложенная на нотариусов законом. Но повторю: речь идет о консультациях в рамках нотариальной компетенции. Потому что многие не видят разницы между нотариусами, адвокатами или юристами и задают вопросы о правильности начисления пенсии или правилах оформления иска о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. Эти вопросы не относятся к компетенции нотариата. Чтобы получить квалифицированные ответы на такие вопросы, надо обращаться к профильным специалистам.

— Недавно прочла информацию, что в Республике Крым есть нотариусы с украинским гражданством. А мы с мужем в свое время как раз в Крыму оформляли сделку купли-продажи квартиры. Не получится ли теперь, что эту сделку сможет кто-то оспорить, потому что у нотариуса не было гражданства РФ?

— Абсолютно все нотариусы Севастополя, Республики Крым и любых иных субъектов РФ имеют гражданство Российской Федерации. Нотариусом в принципе невозможно стать, не имея российского гражданства. Поэтому все нотариальные действия, которые совершены действующим на момент их совершения нотариусом, абсолютно законны, не подвергаются никакому сомнению, пересмотру, обжалованию или признанию недействительными. С уверенностью могу заверить — Вам не о чем волноваться!

источник: Газета «Комсомольская Правда. Севастополь» (Ирина ЖИБОЕДОВА, Алена МОТРОЙ)