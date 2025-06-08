Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя Максим Юрченко о приемах участников СВО, правописании имен и защите от мошенников﻿

На вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь» ответил вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко.

Выездные приемы нотариусов для участников СВО

— Проводит ли Нотариальная палата Севастополя выездные приемы для участников СВО, которые сейчас находятся на реабилитации или лечении, и где об этом можно узнать?

— В широком понимании выездных приемов нотариусы Севастополя не проводят, это связано с техническими особенностями подготовки нотариальных документов. Но нотариусы находятся в постоянном контакте с бойцами. И если им нужны какие-то нотариальные действия в местах их пребывания, а это может быть и госпиталь, и воинские части, где они временно находятся и из которых не могут выйти, то наши нотариусы в приоритетном порядке выезжают и совершают необходимые действия. Все это делается оперативно, с учетом ограниченных сроков.

Также я хочу отметить, что у нас есть замечательная организация — фонд «Защитники Отечества». В отдаленных населенных пунктах — Андреевке, Верхнесадовом, Терновке — работают социальные координаторы фонда. Нотариусы совместно с правительством Севастополя выезжают, проводят выездные консультативные приемы.

Обновленная процедура принятия наследства участников СВО

— Сейчас обсуждается закон об упрощении процедуры принятия наследства участников СВО, погибших на поле боя. Объясните, что именно предлагается и когда это вступит в силу.

— Это, наверное, одна из самых актуальных проблем в части оформления наследства участников СВО. Не всегда обстоятельства позволяют определить, что боец однозначно погиб. Поэтому от нескольких месяцев до нескольких лет он находится в статусе «пропавший без вести». Когда факт смерти установлен, органы ЗАГСа производят регистрацию смерти и выдают свидетельство о смерти. В нем указана дата смерти, к примеру, 2024 год, а свидетельство выдано в мае 2025 г. Родственники обращаются к нотариусу за открытием наследственного дела, но, согласно общим нормам Гражданского кодекса, 6-месячный срок принятия наследства они уже пропустили. Закон не делает исключений, в нем нет особых ситуаций, когда подать заявление разрешается за пределами этого срока. Единственный путь — восстановить этот срок через судебные органы. Суды, конечно, встают на сторону наследников в 100% случаях и восстанавливают сроки. Но это занимает время, это дополнительные финансовые затраты, дополнительные действия, которых можно избежать. Поэтому сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который позволит считать срок для принятия наследства не с момента смерти, а с даты внесения актовой записи о смерти в реестр органов ЗАГСа. Это позволит наследникам обращаться за наследством, не пропустив сроки и без необходимости обращения в суд.

О сроках вступления в силу пока говорить рано: законопроект пока рассмотрен в первом чтении. Но потребность в этом изменении есть и, я надеюсь, оно вступит в силу до конца лета.

Правописание имен

— Умер наш отец, мы с родным братом наследники. Но нотариус обратила внимание, что в паспорте неверно написано имя «Петр» — через «е», а не через «ё». И попросила доказать факт родственных отношений через суд. Я правильно понимаю, что пока не будет решения суда и не исправят ошибку в паспорте брата, свидетельство о праве на наследство ни мне, ни брату не выдадут?

— Проблема букв «е» и «ё» — вековая, этот вопрос обсуждается постоянно, и споры вокруг него ведутся еще с 50-х гг. прошлого века. Академия наук Советского союза, основываясь на правилах орфографии русского языка, пришла к выводу, что именно в именах собственных написание «е» или «ё» не имеет принципиального значения и приравнивается. Потом были письма Министерства образования Российской Федерации, которые выражали противоположную позицию, что именно в собственных именах это имеет принципиальное значение, что нужно писать правильно. Федеральная нотариальная палата тоже рассматривала этот вопрос и конкретно нотариусам выдавала рекомендации о том, что нотариус в каждом конкретном случае должен подходить к этому индивидуально, с учетом других данных, позволяющих принять решение об установлении родственной связи между людьми. Поэтому только разное написание букв, на мой взгляд, не может служить однозначным основанием для отказа в совершении нотариального действия и направления гражданина в суд. Если в документах есть другие идентифицирующие признаки, например, дата и место рождения, еще какие-то факты, позволяющие однозначно определить, что Петя — сын умершего, то отправлять людей в суд нет необходимости. Но подчеркну, это компетенция конкретного нотариуса. Если нотариус посчитал, что без установления в судебном порядке факта родственных отношений обойтись невозможно, значит, так оно и есть. Но хотелось бы, конечно, чтобы законодатель определился, и был какой-то единый нормативный документ, единая правоприменительная практика. Чтобы все органы ЗАГСа, нотариат, банковские учреждения и другие госструктуры одинаково подходили к этому вопросу.

QR -коды на нотариальных документах

— На некоторых бланках, которые мне выдал нотариус, был QR-код. Прочесть его с помощью телефона, не получилось, что это за код и зачем он нужен?

— Это так называемая машиночитаемая маркировка, которая была введена в 2021 г. для повышения защиты нотариальных документов. То, что не прочиталось с помощью телефона, должно навести на мысль, что что-то не так либо с телефоном, либо с документом, потому что при наведении камеры на QR-код вам выдается ссылка на официальный ресурс Федеральной нотариальной палаты, в которой любой гражданин может посмотреть реестровый номер документа, его вид (доверенность, согласие) и Ф.И.О. лица, которое его выдало. Содержание документа не будет показано, потому что это нотариальная тайна. Но имеющихся данным достаточно, чтобы сделать вывод о подлинности документа и выдавался ли он конкретным нотариусом.

Но тут тоже нужно соблюдать предельное внимание и осторожность. Иногда мошенники создают сайт, который повторяет в точности либо страницу Федеральной нотариальной палаты, либо других органов, которые наносили маркировку QR-кодом. Переходя на этот сайт, вы получите недостоверную информацию о документе. Поэтому необходимо проверять не только QR-код, но и тот ресурс в сети интернет, куда ведет ссылка. Поэтому если вам надо проверить подлинность нотариального документа, проще, лучше и безопаснее обратиться к нотариусу. У нас есть доступ к общей базе нотариальных документов, мы можем не только какие-то отдельные данные посмотреть, но и текст документа. Но вообще QR-код — это дополнительная степень защиты документов.

— Вопрос как раз о мошенниках. Читатели рассказывают, что звонит якобы нотариус, рассказывает о наследстве, которое надо оформить. Бывают и другие способы обмана. Как распознать мошенников, которые представляются нотариусами?

— Нотариусы никаких телефонных маркетинговых акций не проводят, людей не обзванивают, свои услуги не навязывают, не продают их в телефонном режиме. Нотариус может позвонить, например, в рамках заведенного наследственного дела либо в рамках подготовки какой-то сделки, когда человек сам оставил контактные данные для уточнения каких-то вопросов. Вы всегда можете записать данные этого нотариуса и, если возникают сомнения, перезвонить в Нотариальную палату Севастополя и уточнить, точно ли вам звонил этот нотариус.

Могу сказать, что по общим вопросам нотариус не будет звонить человеку. Если к нотариусу обратился один из наследников, указал в заявлении других наследников с их адресами и контактными данными, согласно нашим регламентам, этим наследникам направляют письменное уведомление с инструкцией, как действовать дальше гражданину, по какому адресу к какому нотариусу обратиться лично, какие документы взять.

Поэтому призываю вас во время общения с незнакомцам быть бдительными.

источник: Газета «Комсомольская Правда. Севастополь» (Ирина ЖИБОЕДОВА, Алена МОТРОЙ)