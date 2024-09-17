Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя о заключении брака за рубежом, доверенностях и наследстве

Вице-президент нотариальной палаты Севастополя Максим Юрченко ответил на вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь».

БРАК ЗА ГРАНИЦЕЙ

— Я планирую поехать в отпуск на Кипр со своей девушкой. Там я хочу ей сделать предложение руки и сердца. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы там сразу расписаться, а потом еще раз зарегистрировать брак в России.

— Браки между гражданами РФ и браки между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами территории России с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в РФ, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению брака.

Но, в случае заключения брака за рубежом, вам потребуется легализовать документы, подтверждающие заключение брака.

Существует два основных способа легализации документов о браке: упрощенная легализация (проставление на документах штампа «апостиль») и консульская легализация.

Проставление штампа «апостиль» применяется для использования документа в странах, присоединившихся к Гаагской конвенции.

Поскольку брак вы планируете заключить на Кипре (страна является участницей Гаагской конвенции), для легализации брака в России будет достаточно, чтобы официальное учреждение Кипра поставило на документах о браке штамп «апостиль». После этого документы о браке будут действительны на территории России.

Затем вам будет необходимо направить по месту своего жительства в орган ЗАГС уведомление с приложением документа компетентного органа иностранного государства, подтверждающего регистрацию брака и его заверенного перевода на русский язык, а также документа, удостоверяющего личность. Уведомление и документы должны быть направлены в течение месяца со дня регистрации брака.

Органы ЗАГС осуществляют его рассмотрение и по итогам рассмотрения включают сведения о документе иностранного государства в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния или отказывают гражданину Российской Федерации во включении сведений о документе иностранного государства в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

При включении сведений о документе иностранного государства в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния орган ЗАГС направляет/выдает гражданину Российской Федерации справку о включении сведений о документе иностранного государства в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в которой указывается номер сведений о документе иностранного государства в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Я рекомендую обратиться к специалистам органов ЗАГа за консультацией по вопросу регистрации брака за рубежом и процедуры его признания в России.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

— Мы хотим приехать в сентябре в Севастополь и посетить нотариуса, который открыл наследственное дело. Если так получится, что он будет в отпуске или заболеет, нам надо будет идти к другому нотариусу или мы сможем получить свидетельство о праве на наследство в этой же нотариальной конторе?

Ситуация выглядит следующим образом. Если у нотариуса, который ведет наследственное дело, есть помощник (сотрудник, исполняющий обязанности нотариуса в его отсутствие), то препятствий для получения свидетельства о праве на наследство не возникнет — вам его выдаст помощник нотариуса. Если у нотариуса нет помощника, то возможны два варианта развития событий. Либо вам придется ждать возвращения нотариуса на работу, либо, если срок его отсутствия на рабочем месте превышает 21 день, то незакрытые наследственные дела будут переданы другому нотариусу и уже он вам выдаст свидетельство.

Поэтому рекомендую, планируя поездку, связаться с нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, и согласовать дату и время своего визита.

НУЖНА ЛИ ДОВЕРЕННОСТЬ

— Недавно я попал в ДТП, и всеми моими вопросами, связанными с аварией, занимается нанятый частный юрист. Я планирую уехать в другой город на несколько месяцев, и юрист просит оформить у нотариуса доверенность на право получения страховых выплат и возмещения ущерба. Насколько безопасно доверять получение денег этому человеку? Можно ли оформить такую доверенность на близких родственников?

Доверенность от слова доверяю! Поэтому степень и объём доверия (передаваемых по доверенности полномочий) можете опередить только вы сами. Ограничения по доверенным лицам связаты только с дееспособностью — психической и финансовой. Поэтому нельзя выбрать в доверенные лица человека, который признан частично и полностью не дееспособным или является банкротом.

Позволю себе еще один совет, доверенность лучше делать на узкий круг полномочий, необходимых для решения конкретного вопроса.

— Моя сестра живет во Франции, и мы с ней владеем в равных долях квартирой. Я хочу поехать на несколько месяцев к ней в гости, но надо оставить доверенность, чтобы за квартирой кто-то присматривал, оплачивал коммунальные платежи. Подскажите, пожалуйста, доверенность должна быть составлена и от меня, и от моей сестры? Если да, то как она может оформить такой документ, чтобы его признали действительным в России?

Прежде, чем оформлять доверенность, вам необходимо четко сформулировать круг полномочий, который вы хотите делегировать. Для оплаты коммунальных услуг, например, доверенность не нужна. Достаточно знать номер лицевого счета. Если предстоит замена приборов учета или сдача в аренду квартиры, то достаточно доверенности от одного из собственников, при условии, что второй собственник не возражает. Так как у вас долевая собственность, то все вопросы, особенно касающиеся управления и содержания/ремонта квартирой, вы должны всегда согласовывать со вторым собственником.

А вот если вы планируете продавать квартиру, то без доверенности от второго собственника не обойтись и у этого вопроса есть два варианта решения.

Первый вариант — обратится в российское консульство, оформить доверенность. Сейчас есть возможность передать ее в электронном виде нотариусу Российской Федерации. В таком случае вы сможете получить ее здесь практически сразу.

Второй вариант более сложный — оформить доверенность у нотариуса иностранного государства с соблюдением норм в отношении проставления апостиля или консульской легализации (т. к. между РФ и Францией отсутствует соглашение об упрощённом приёме официальных документов). В этом случае доверенность нужно будет физически передать представителю по доверенности.

НА СЛУЧАЙ СУДЕБНОГО СПОРА

— Мы купили дорогую путевку, едем в отпуск. Заплатили за билеты и сам тур через личный кабинет банка. Соседка сказала, что чек об оплате надо не только распечатать, но и заверить у нотариуса, потому что потом он может пригодиться в суде, если поездка сорвется, и мы решить требовать возмещение у туроператора. Так ли это?

Нотариус совершает такое нотариальное действие как обеспечение доказательств. При этом нотариус осматривает соответствующее банковское приложение на компьютере или смартфоне и фиксирует наличие определённого платёжного документа. При этом такое нотариальное действие достаточно дорогое и обращаться целесообразно только при наличии высокой вероятность судебного спора. Кроме того, если платежный документ сформирован и подписан электронной цифровой подписью, то нотариус может удостоверить равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе.

Но есть и другой вариант, взять в банке распечатку платежного получения, заверенную печатью банка. Этого достаточно для подтверждения факта оплаты.

источник: Газета «Комсомольская Правда. Севастополь»