Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя принял участие в 3-й Всероссийской научно-практической конференции﻿
Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:33 15.12.2025

10 декабря 2025 года вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко принял участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Наследственное право России. Защита наследственных прав несовершеннолетних детей как проявление защиты традиционных духовно-нравственных ценностей» в дистанционном формате. Организаторами мероприятия выступили кафедра нотариата Московского государственного юридического университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА);Федеральная нотариальная палата; кафедра адвокатуры Московского государственного юридического университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Федеральная палата адвокатов Российской Федерации; Центр медиации при РСПП.

В ходе работы конференции обсуждались особенности: оформления наследственных прав несовершеннолетних детей (в том числе детей, зачатых при жизни наследодателя), защиты наследственных прав несовершеннолетних детей (в том числе детей, зачатых при жизни наследодателя), применения медиации для защиты наследственных прав несовершеннолетних детей (в том числе детей, зачатых при жизни наследодателя).

Участники – научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, докторанты, нотариусы, адвокаты, медиаторы и практикующие юристы – обменялись опытом и практическими рекомендациями.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

Просмотры: 7

