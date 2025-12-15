Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя принял участие в 3-й Всероссийской научно-практической конференции﻿

Узнайте больше: Рассмотрен вопрос о порядке заключения гражданско-правовых сделок, в том числе договоров купли-продажи объектов недвижимости﻿

В ходе работы конференции обсуждались особенности: оформления наследственных прав несовершеннолетних детей (в том числе детей, зачатых при жизни наследодателя), защиты наследственных прав несовершеннолетних детей (в том числе детей, зачатых при жизни наследодателя), применения медиации для защиты наследственных прав несовершеннолетних детей (в том числе детей, зачатых при жизни наследодателя).

10 декабря 2025 года вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко принял участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Наследственное право России. Защита наследственных прав несовершеннолетних детей как проявление защиты традиционных духовно-нравственных ценностей» в дистанционном формате. Организаторами мероприятия выступили кафедра нотариата Московского государственного юридического университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА);Федеральная нотариальная палата; кафедра адвокатуры Московского государственного юридического университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Федеральная палата адвокатов Российской Федерации; Центр медиации при РСПП.

