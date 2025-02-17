Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя принял участие в открытии пункта выездного приема филиала Фонда «Защитники Отечества»﻿

В администрации Терновского муниципального округа города Севастополя состоялось открытие пункта выездного приема филиала Фонда «Защитники Отечества» в Севастополе. Здесь, как и в городском филиале будут оказывать помощь ветеранам СВО и членам их семей по самым разным вопросам.

В мероприятии принял участие вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко.

Место выездного приема специалистов филиала Фонда открывается специально для тех, кто нуждается в помощи, но не имеет возможности посетить городской филиал Фонда. Деятельность Фонда, в том числе, направлена на то, чтобы сделать свою работу максимально доступной и удобной для всех, особенно для ветеранов СВО и членов их семей.

Особое значение выездных мест приема — это возможность ближе подойти к нашим уважаемым участникам СВО и членам их семей, чтобы быстрее и качественней оказать им помощь. Проект так и называется «Помощь ближе к дому», — отметила Елена Анисимова руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Севастополе.

На мероприятии состоялась презентация сборника рассказов участников СВО «Жизнь за други своя», изданного госфондом «Защитники Отечества» под редакцией участника спецоперации, писателя и публициста Захара Прилепина. Ветеран специальной военной операции Андрей Антоненко прочитал отрывок произведения из сборника и передал книгу Алексею Безух — главе местной администрации Терновского муниципального округа.

Открытие мест выездных приемов в отдаленных районах города Севастополя продолжается. Следите за обновлениями на официальном сайте Нотариальной палаты города Севастополя и в социальных сетях, чтобы не пропустить важную информацию.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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