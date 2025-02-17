Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя принял участие в открытии пункта выездного приема филиала Фонда «Защитники Отечества»﻿
Новости Республики
Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя принял участие в открытии пункта выездного приема филиала Фонда «Защитники Отечества»﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя принял участие в открытии пункта выездного приема филиала Фонда «Защитники Отечества»﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:01 17.02.2025

В администрации Терновского муниципального округа города Севастополя состоялось открытие пункта выездного приема филиала Фонда «Защитники Отечества» в Севастополе. Здесь, как и в городском филиале будут оказывать помощь ветеранам СВО и членам их семей по самым разным вопросам.

В мероприятии принял участие вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко.

Место выездного приема специалистов филиала Фонда открывается специально для тех, кто нуждается в помощи, но не имеет возможности посетить городской филиал Фонда. Деятельность Фонда, в том числе, направлена на то, чтобы сделать свою работу максимально доступной и удобной для всех, особенно для ветеранов СВО и членов их семей.

Особое значение выездных мест приема — это возможность ближе подойти к нашим уважаемым участникам СВО и членам их семей, чтобы быстрее и качественней оказать им помощь. Проект так и называется «Помощь ближе к дому», — отметила Елена Анисимова руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Севастополе.

На мероприятии состоялась презентация сборника рассказов участников СВО «Жизнь за други своя», изданного госфондом «Защитники Отечества» под редакцией участника спецоперации, писателя и публициста Захара Прилепина. Ветеран специальной военной операции Андрей Антоненко прочитал отрывок произведения из сборника и передал книгу Алексею Безух — главе местной администрации Терновского муниципального округа.

Узнайте больше:  Определен порядок проведения заочного голосования при принятии решений общим собранием членов СНТ или ОНТ

Открытие мест выездных приемов в отдаленных районах города Севастополя продолжается. Следите за обновлениями на официальном сайте Нотариальной палаты города Севастополя и в социальных сетях, чтобы не пропустить важную информацию.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Нотариальная палата Севастополя

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x