Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя принял участие в семинаре по использованию информационных технологий в нотариате

11-12 октября 2024 года в городе Нальчике состоялся семинар для нотариусов по использованию информационных технологий в нотариальной деятельности.

Организаторами семинара, который собрал около 200 делегатов, выступила Федеральная нотариальная палата совместно с Нотариальной палатой Кабардино-Балкарской Республики.

Нотариальную палату города Севастополя на этом мероприятии представлял вице-президент Палаты Максим Юрченко.

С развитием информационных технологий, все большую актуальность приобретает вопрос защиты информации при необходимости пересылки данных по средствам телекоммуникационных сетей. Для нотариата защита информации имеет абсолютное значение, поэтому семинары, посвященные теме информационных технологий в нотариальной деятельности, представляют большой для нотариусов во всех регионах.

За два дня работы, участники семинара обсуждали следующие актуальные для своей профессиональной деятельности вопросы:

актуальные вопросы работы единой информационной системы нотариата;

машиночитаемая доверенность;

удаленные исполнительные надписи. Проблемные вопросы. Судебная практика;

дистанционные сделки. Проблемные вопросы;

рабочий календарь нотариуса. Опыт работы;

исполнение нотариусом обязанности по проверке подлинности предоставляемых заявителем документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием СМЭВ у оператора ФГИС ЕГР ЗАГС в силу требований, установленных Федеральным законом от 08.08.2024 №251-ФЗ;

информационная безопасность в нотариальной конторе;

программно-техническое обеспечение совершения нотариального действия вне помещения нотариальной конторы;

возможности применения искусственного интеллекта в нотариате;

экосистема сайтов нотариата РФ: сервисы единой системы портала ФНП и сайтов нотариальных палат для нотариусов, сайт нотариуса РФ. Мобильной приложение;

текущее состояние и перспективы развития Клиента ЕИС;

функциональные возможности ЕИС для работы с нотариальными архивами.

источник: Нотариальная палата города Севастополя