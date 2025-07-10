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Владелец парка "Тайган" Олег Зубков: "Я никогда не утверждал, что я бессмертен или что меня невозможно съесть"
фото: Анфиса Третьякова

Владелец парка «Тайган» Олег Зубков: «Я никогда не утверждал, что я бессмертен или что меня невозможно съесть»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 10.07.2025

Директор крымского сафари-парка «Тайган» провел пресс-конференцию. Напомним: Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, был выписан 3 июля. Инцидент произошел 22 июня, когда хищник напал на него во время кормления. Были повреждены трахея, шейные мышцы и большая грудная мышца слева. Спасла Олега Зубкова пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина, которая позже объяснила причины нападения льва.

На пресс-конференции основатель парка «Тайган» пояснил, что нападение произошло во время кормления, когда он пошел закрывать калитку вольера, одновременно раздавая мясо. Лев, находившийся под мостом, отреагировал на его приближение.

Я нарушил безопасное расстояние из-за ограды, — признал Зубков, уточнив, что расстояние между ним и хищником составляло около трех метров.

Говоря о своем здоровье, Зубков сообщил о повреждениях трех позвонков, а также о травмах грудных вен и мышц.

Схватка с львом не могла закончиться иначе. Все могло обернуться гораздо хуже. Врачи сделали невозможное. Когда я выжил после укусов, я понял, как легко можно погибнуть от заражения, — отметил он.

Олег Зубков признался, что ему трудно поворачивать голову. Он принимает обезболивающие и беспокоится о своем голосе, но врачи заверили, что связки не повреждены, и голос восстановится после заживления трахеи. Главная из причин столь скорой выписки из больницы, по мнению Зубкова, в том, что он никогда не принимал антибиотики, и во время лечения организм принял их как живительный элексир.

Он выразил удивление по поводу большого интереса к инциденту в «Тайгане», отметив, что, по его мнению, «ничего экстраординарного не произошло». Зубков намерен продолжать взаимодействие с хищниками и заявил, что будет посещать львов, общаться с ними и с другими животными.

Человек и хищник всегда были в роли охотника и жертвы. Человек — всегда жертва хищника. Это всегда было, есть и будет. Это неизменная истина. Я никогда не утверждал, что я бессмертен или что меня невозможно съесть. Это часть моей профессии и жизни, которую я выбрал, — сказал он.  

Олег Зубков отметил, что и профессия журналистов может быть не менее опасной, упомянув военкора Бориса Максудова.

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Зубков попросил не осуждать его за инцидент с нападением льва, признав, что нарушил безопасное расстояние, когда хищник ел мясо.

Не судите меня строго за случившееся. Я повторяю, что ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Я выбрал опасную работу с львами и уже 30 лет взаимодействую с различными хищниками, — добавил он.

На вопрос о хейтерах Зубков ответил так:

Все, что лучше некролога — это реклама.

Конференция длилась более часа. Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков показал журналистам пару львят, родившихся в зоопарке во время его нахождения в больнице.

На вопрос о воспитании приемников Олег Алексеевич ответил, что их не будет, поскольку он не может рисковать чужой жизнью. Зубков остается феноменом, Человеком-львом, нарушающим все законы общения дрессировщиков с хищниками.

автор материала: Анфиса Третьякова, фото автора

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