Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков с трудом, но уже разговаривает. Состояние — стабильное

Третий день пресс-секретарь сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина находится рядом с Олегом Зубковым в симферопольской больнице, поэтому не выходит на связь с журналистами, но «КП-Крым» удалось с ней связаться. Женщина, отогнавшая льва обычным совком и ведром, не считает себя героиней и отказывается от славы. Говорит, делала то, что должна была.

Сейчас все телеканалы страны просят рассказать о каком-то там героическом поступке, но я не считаю это героизмом. Человек пришел на помощь другому человеку. Самое главное – жизнь, поэтому сейчас важно, чтобы Олег Алексеевич выздоровел. До этого никаких интервью давать не хочу. Какая разница, что я там сделала… Просто помогла и все. Вернется он к нам и тогда решит, нужны эти интервью или нет, — скромно комментирует она свой поступок.

Теперь рычание львов вызывает нехорошие ощущения

События вечера воскресенья спасительница директора парка вспоминает неохотно и говорит, что теперь рычание львов в «Тайгане» второй раз в жизни вызывают нехорошие ощущения:

Так как мы с Олегом Алексеевичем ездили ко львам, то обсуждали, что произойти может всякое. Я понимала, что моих сил однозначно не хватит на то, чтобы эффективно помочь, поэтому я сначала побежала за машинкой. Он кивнул тогда, что я мол все правильно делаю. Говорить не мог. Отогнать льва получилось не сразу, с третьей попытки.

Под рукой у Татьяны, напомним, было только ведро и совок, и хищника получилось отогнать. Но донести начальника до машины было сложно одной женщине.

Я увидела, что Олег Алексеевич жив, но физически поднять его и посадить в машину я бы одна точно не смогла, а действовать надо было быстро. До машины было метра три. На мостах собралось много людей, но только один парень очень быстро среагировал и спрыгнул к нам. Этот человек просто герой, на таких держится мир! Мы обязательно пригласим его в парк, когда выздоровеет Олег Алексеевич.

«Мы готовились к худшему»

Пока, по данным медиков, состояние Зубкова стабильно тяжелое. У него повреждена трахея и остановлено кровотечение. Врачи помогли ему прийти в себя, но, по последним данным, из-за сильных травм ему все еще тяжело говорить. Татьяна Алексагина говорит, что директор «Тайгана» постепенно приходит в себя:

Мы готовились к худшему, хоть и жизненно важные органы не задеты. Есть два укуса в области шеи сзади. Повреждена трахея, поэтому он очень тихо разговаривает, но уже пишет. Врачи сказали, что будут делать пластическую операцию, он будет восстанавливаться быстро и хорошо.

Кроме того, под левым ребром у Олега Зубкова есть след от когтя льва. Но в целом руки и ноги не повреждены и нормально функционируют.

Напомним, причиной нападения хищника в зоопарке называют громкий звук закрывающейся двери вольера. Лев, который спокойно ужинал в саванне недалеко от вольера, неожиданно остро отреагировал на шум и, резко подскочив, схватил директора. После случившегося Следственный комитет начал расследование по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (грозит лишение свободы до года). На месте сотрудники СК осмотрели, собрали улики и опросили сотрудников парка. Также назначены необходимые экспертизы и изучается документация по охране труда.

Руководитель ассоциации прикладной зоопсихологии Сергей Черников прокомментировал ситуацию:

Когда люди входят в тесный контакт с дикими животными, случаи нападения будут происходить. Это неизбежно. Во-первых, львы, тигры испытывают стресс от внимания человека, даже если находятся в условиях приближенных к природным. Стресс становится хроническим, потому что дикие животные не приспособлены для жизни среди людей, которые постоянно ходят, смотрят, издают звуки, приносят свои запахи. Это вызывает тревожность и даже простое движение в их сторону может показаться животным опасным. А в парке «Тайган» находились львы, которые уже пережили сильнейший стресс от живодеров, прибывшие из мариупольского зоопарка, напуганные обстрелами. А кошачьи, в принципе, достаточно осторожные хищники, им нужно больше спокойствие, стабильности, чем многим другим видам. И, конечно, сказывается еще смена территории, которая для кошачьих очень важна, потому что они хищники территориальные, — отмечает эксперт.

источник: «Комсомольская правда» в Крыму

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