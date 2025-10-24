Владельцев намерены обязать убирать за питомцами в зонах общего пользования жилых домов

Прямо сейчас:
Новости Республики
источник фото: stocksnap.io

24.10.2025

Владельцев домашних животных могут обязать убирать за своими питомцами в помещениях общего пользования жилых домов. Такую законодательную инициативу подготовили депутаты Госдумы, сообщает ТАСС.

Предложено внести соответствующие изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

По действующему законодательству, владельцы обязаны устранять последствия жизнедеятельности питомца только во время прогулки. Эту норму хотят расширить. Владельцев обяжут убирать за домашними животными в зонах общего пользования многоквартирных домов. Предполагается, что регламент уборки будут определять органы местной власти.

Помимо этого, законопроект запрещает посещать с собаками магазины, заведения общественного питания, медицинские, образовательные и культурные учреждения и организации. Исключение сделают только для собак-проводников.

Кроме того, предложено установить единые требования к перевозке домашних животных в общественном транспорте. Питомцы должны находиться в специальной переноске либо на коротком поводке и в наморднике.

источник: ЦИАН

