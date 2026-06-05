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Владимир Константинов: Крым получил 13 млрд от национализации имущества украинских олигархов
источник фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Владимир Константинов: Крым получил 13 млрд от национализации имущества украинских олигархов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:22 05.06.2026

Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом сообщил на полях ПМЭФ председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

На 13 миллиардов мы уже продали этого имущества. И на 1,4 миллиарда нам заплатили аренду с этого имущества, – цитирует Константинова РИА Новости.

Он также отметил выход из теневого сектора и новый импульс развития многих ранее принадлежавших украинским олигархам предприятий после национализации. Всего, по словам спикера крымского парламента, в Крыму национализировано более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.

Крыму продолжают выявлять объекты имущества врагов России, властями региона уже национализированы наиболее крупные из них, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.

Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса «Крым Наш Парк», возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.

источник: РИА Новости Крым

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