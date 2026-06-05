Владимир Константинов: Крым получил 13 млрд от национализации имущества украинских олигархов

На 13 миллиардов мы уже продали этого имущества. И на 1,4 миллиарда нам заплатили аренду с этого имущества, – цитирует Константинова РИА Новости.

Он также отметил выход из теневого сектора и новый импульс развития многих ранее принадлежавших украинским олигархам предприятий после национализации. Всего, по словам спикера крымского парламента, в Крыму национализировано более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.

Крыму продолжают выявлять объекты имущества врагов России, властями региона уже национализированы наиболее крупные из них, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.

Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса «Крым Наш Парк», возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.

источник: РИА Новости Крым