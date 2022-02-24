Владимир Константинов о ситуации на Донбассе: «России просто не оставили другого варианта»

Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов уверен, что России просто не оставили другого варианта, при котором можно было остановить геноцид на Донбассе.

Это тяжёлое, но назревшее решение, сделанное с полным осознанием высочайшей ответственности за судьбы людей, будущее страны и всего Русского мира. России просто не оставили другого варианта, при котором можно было остановить геноцид на Донбассе, угрожающий безопасности и жизни наших соотечественников, в том числе и граждан России. О подлости и гнилой сущности режима на Украине (государства, а не населяющих эту несчастную страну людей!) мы осведомлены лучше, чем кто-либо. Мы очень хорошо знаем цену слова официального Киева. Она девальвировалась задолго до переворота 2014 года, а после того, как все эти временщики почувствовали безусловную поддержку Запада, у них окончательно голову снесло. Одним словом, они просто недоговороспособны. Утихомирить их можно только силой. Уверен, что практически все крымчане поддерживают решения нашего Верховного Главнокомандующего. Желаем нашим соотечественникам в Донбассе скорейшего освобождения от нацистский оккупации. Крым сделает для них, для их поддержки, для залечивания ран, всё возможное, — цитирует пресс-служба Владимира Константинова.