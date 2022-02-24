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Владимир Константинов о ситуации на Донбассе: "России просто не оставили другого варианта"

Владимир Константинов о ситуации на Донбассе: «России просто не оставили другого варианта»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:03 24.02.2022

Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов уверен, что России просто не оставили другого варианта, при котором можно было остановить геноцид на Донбассе.

Это тяжёлое, но назревшее решение, сделанное с полным осознанием высочайшей ответственности за судьбы людей, будущее страны и всего Русского мира. России просто не оставили другого варианта, при котором можно было остановить геноцид на Донбассе, угрожающий безопасности и жизни наших соотечественников, в том числе и граждан России. О подлости и гнилой сущности режима на Украине (государства, а не населяющих эту несчастную страну людей!) мы осведомлены лучше, чем кто-либо. Мы очень хорошо знаем цену слова официального Киева. Она девальвировалась задолго до переворота 2014 года, а после того, как все эти временщики почувствовали безусловную поддержку Запада, у них окончательно голову снесло. Одним словом, они просто недоговороспособны. Утихомирить их можно только силой. Уверен, что практически все крымчане поддерживают решения нашего Верховного Главнокомандующего. Желаем нашим соотечественникам в Донбассе скорейшего освобождения от нацистский оккупации. Крым сделает для них, для их поддержки, для залечивания ран, всё возможное, — цитирует пресс-служба Владимира Константинова.

Крымский парламентарий подчёркивает: назрела необходимость в перезагрузке украинской государственности, в её очищении от нацизма и пещерного, «схронового» национализма.

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Это необходимо, говорит Владимир Константинов, прежде всего самим гражданам Украины.

И сделать это могут только они сами. Но на нашу поддержку и всестороннюю помощь в этой перезагрузке наши украинские братья могут рассчитывать, — заявил Председатель Государственного Совета Республики Крым.


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