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Владимир Константинов: «Общественно значимого проукраинского движения в у не существует»
фото: pikist.com

Владимир Константинов: «Общественно значимого проукраинского движения в Крыму не существует»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Украина 14:35 28.06.2024

Организованного и общественно значимого проукраинского движения в Крыму никогда не было и не существует сейчас, сообщил ТАСС глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Сколько-нибудь организованного и общественно значимого проукраинского движения в Крыму не существует. Оно было крайне слабым даже в годы нашего нахождения в составе Украины. Блокады, террористические атаки со стороны Украины только показали нашу сплоченность и способность объединяться перед общей угрозой. Конечно, определенное число затаившихся «ждунов», а также откровенной вражеской агентуры в Крыму имеется. Как, кстати, во многих российских регионах, никогда ни в какую Украину не входивших, — сказал он.

Константинов отметил, что крымчан в украинский период не получилось разобщить ни по религиозному, ни по национальному признакам, а за годы после возвращения в состав России единство жителей только окрепло.

источник: ТАСС

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