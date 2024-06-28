Владимир Константинов: «Общественно значимого проукраинского движения в Крыму не существует»

Сколько-нибудь организованного и общественно значимого проукраинского движения в Крыму не существует. Оно было крайне слабым даже в годы нашего нахождения в составе Украины. Блокады, террористические атаки со стороны Украины только показали нашу сплоченность и способность объединяться перед общей угрозой. Конечно, определенное число затаившихся «ждунов», а также откровенной вражеской агентуры в Крыму имеется. Как, кстати, во многих российских регионах, никогда ни в какую Украину не входивших, — сказал он.