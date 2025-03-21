Владимир Константинов: «Планы Трампа в отношении Крыма означают признание полуострова российским»

Дональд Трамп, отметил Константинов, является опытным бизнесменом, и должен хорошо осознавать как уникальное географическое положение Крыма, так и его курортно-рекреационный потенциал. По мнению спикера Госсовета, крупные инвестиционные проекты в сфере туризма позволили бы сильнее раскрыть этот потенциал.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в колонке на платформе Substack, ссылаясь на источник, что президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма.

СМИ также сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.

По мнению опрошенных РИА Новости Крым экспертов, Трамп таким образом пытается «нащупать точки взаимодействия» с Россией. Как бизнесмен он смотрит на процесс разрешения украинского конфликта с нескольких точек зрения, одна из которых – это экономические и энергетические проекты. А Крым с этой точки зрения — привлекательная инвестиционная территория.

источник: РИА Новости Крым