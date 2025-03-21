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Владимир Константинов: "Планы Трампа в отношении Крыма означают признание полуострова российским"
фото: © РИА Новости . Константин Чалабов

Владимир Константинов: «Планы Трампа в отношении Крыма означают признание полуострова российским»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:32 21.03.2025

Озвученные в американских СМИ намерения президента США Дональда Трампа поучаствовать в туристическом развитии Крыма означают, что процесс признания российского статуса полуострова уже начался. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Безусловно, к этому (признанию Крыма – ред.) и идет. По сути, признание уже началось, — сказал спикер крымского парламента.

Константинов отметил, что Крым обладает огромным курортно-туристическим потенциалом и инвестиционной привлекательностью. Украина, частью которой полуостров был некоторое время, «не поняла этого потенциала».

Если бы относились нормально к русскому языку и культуре, дружили с Россией и развивали Крым, он бы принес Украине деньги и успех. Но они (украинские власти – ред.) этого не поняли и захотели уничтожить полуостров, — констатировал политик.

Дональд Трамп, отметил Константинов, является опытным бизнесменом, и должен хорошо осознавать как уникальное географическое положение Крыма, так и его курортно-рекреационный потенциал. По мнению спикера Госсовета, крупные инвестиционные проекты в сфере туризма позволили бы сильнее раскрыть этот потенциал.

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Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в колонке на платформе Substack, ссылаясь на источник, что президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией в сфере развития туристического потенциала Крыма.

СМИ также сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.

По мнению опрошенных РИА Новости Крым экспертов, Трамп таким образом пытается «нащупать точки взаимодействия» с Россией. Как бизнесмен он смотрит на процесс разрешения украинского конфликта с нескольких точек зрения, одна из которых – это экономические и энергетические проекты. А Крым с этой точки зрения — привлекательная инвестиционная территория.

источник: РИА Новости Крым

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