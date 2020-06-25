Владимир Константинов принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию

Сегодня председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Спикер проголосовал в поселке Научный Бахчисарайского района.

Сегодня выбираем будущее Крыма и России — безопасное и процветающее, — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что поправки в Конституцию о неделимости российской территории для крымчан являются ключевыми.

Во-первых, для крымчан самое важное, что Крым и Россия — это навсегда. Во-вторых, президент получает возможность избираться на следующий срок. Для Крыма, безусловно, Владимир Путин имеет очень важное значение. Он, без преувеличения, для нас святой человек. Он протянул крымчанам руку помощи, когда мы в ней нуждались во время событий Крымской весны. После воссоединения Крыма с Россией республика получила масштабное экономическое развитие. Мы хотим, чтобы так и продолжалось, — завершил председатель парламента Республики.

Напомним, с 25 июня в Российской Федерации началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля.

По информации избирательной комиссии Крыма, порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию проходит в течение нескольких дней. С 25 по 29 июня можно голосовать в помещении участковых избирательных комиссий с 16.00 до 20.00, 30 июня – с 9.00 до 13.00. 1 июля избирательные участки будут работать весь день – с 8.00 до 20.00. Подсчет результатов голосования начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Как уточнили в крымском Избиркоме, в эи дни участки в Бахчисарайском районе работают с 8:00 до 12:00. В большинстве муниципалитетов Крыма до 1 июля они будут работать с 16:00 до 20:00. Исключения – Красноперекопский район (участки будут работать с 15:00 до 20:00) и Ленинский район (с 14:00 до 20:00). В выходные дни и 30 июня время проведения голосования может отличаться – подробный график работы участков опубликован на сайте крымского избиркома.

Всего в Крыму зарегистрировано 1 487 268 избирателей, сформировано 27 территориальных и 1 165 участковых избирательных комиссий, из них 37 работают в местах временного пребывания избирателей.