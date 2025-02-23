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Владимир Путин: "Мы опираемся на победные традиции российского воинства – на силу, веру и мужество предков"
фото: скрин видео kremlin.ru

Владимир Путин: «Мы опираемся на победные традиции российского воинства – на силу, веру и мужество предков»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 23.02.2025

Уважаемые товарищи, друзья!

Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.

Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы – главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна.

Этот праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины. Воинская служба всегда пользовалась у нас особым почётом, была и остаётся делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение.

: тех, кто сражался на Чудском озере и Куликовом поле, кто еще в XVI веке защищал Москву, одолел смуту и сберёг нашу государственность, кто торжествовал под Полтавой, стяжал себе славу в Бородинском сражении, отстаивал Севастополь в годы Крымской войны, проявлял отвагу в Галицийской битве и других сражениях Первой мировой, кто совершил грандиозный подвиг – разгромил нацизм, штурмовал Берлин и встретил там победный май 1945 года.

Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.

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Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу.

Уважаемые товарищи!

Сегодня в условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие Вооружённых Сил остаётся неизменным. Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию её суверенного настоящего и будущего, её поступательного развития.

Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции. С учётом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооружённые Силы новыми, современными образцами. Серьёзное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих.

Уверен, что воины России будут и впредь надёжно защищать свою родную страну и свой народ.

Самые добрые пожелания – вашим родным и близким, тем, кто ждёт и любит вас.

С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!

Президент Российской Федерации Владимир Путин 

источник: kremlin.ru

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