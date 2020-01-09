Владимир Путин наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Как сообщает ТАСС , в Черном море в четверг проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

«Учения прошли успешно«, — доложил Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов по их окончании. Путин отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

От Черноморского флота в практических действиях приняли участие фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны», «Ивановец», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков», подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли и морские тральщики. От Северного флота — ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого был развернут походный штаб, где находились Путин, министр обороны Сергей Шойгу и Евменов. В учениях также принял участие большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков».

В ходе практических действий авиации парой истребителей МиГ-31К выполнена боевая стрельба ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр». Экипажи ракетных катеров ЧФ «Ивановец» и «Набережные Челны» выполнили стрельбу противокорабельными ракетами «Москит». Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Утес» Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

В учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Беспилотные летательные аппараты обеспечивали непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.