Владимир Путин наградил медиков новыми орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

Список награжденных крымчан и севастопольцев.

Недавно учрежденными орденом Пирогова и медалью Луки Крымского награждены свыше тысячи сотрудников российских медицинских и научных учреждений. Соответствующие указы Президента РФ опубликованы на сайте Кремля.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, — говорится в документах.

В Республике Крым орденом Пирогова награждены врачи: Алексей Джемишев, сразу две Татьяны (Васильевна и Николаевна) Жук, Шабан Мемешев, Александр Мисюра, Татьяна Одинец, Лилия Сеифова, Наталья Фрич, Антон Эльстер.

Медалью Луки Крымского: медсестра Лилия Джин и главный фельдшер Ольга Шваб.

Намного больше награжденных в Севастополе. Ордена Пирогова удостоены врачи : Дмитрий Айжариков, Наталья Алейникова, Валерий Бочанцев, Елена Волкова, Юрий Голик, Дмитрий Жидков, Алексей Жос, Юрий Жуков, Кристина Журило, Елена Камак, Екатерина Лирионенко, Ольга Маликова, Инга Матяж, Виктор Непомнящий, Игорь Никулин, Елена Пасичник, Елена Синченко, Яна Степанова, Мария Субботина, Александр Сувид, Вячеслав Филиппов.

Медалью Луки Крымского награждены медсестры и фельдшеры, санитарки и лаборанты: Елена Адамович, Кафие Алиева, Татьяна Алистархова, Александр Бажан, Оксана Баланюк, Елена Басюк, Людмила Бобырева, Светлана Воробьева, Александр Воробьев, Кристина Гевало, Ольга Глушко, Станислав Грибко, Людмила Данилова, Михаил Жоголев, Леся Жукова, Евгений Зубко, Ирина Ипатова, Валентина Калиниченко, Лариса Коваленко, Антонина Коннычева, Анна Корецкая, Анна Коханюк, Виктория Крошенкова, Елена Куликова, Олег Лисичкин, Наталья Литвинова, Наталья Лукоянова, Ксения Малова, Виктория Матвеева, Оксана Михайлова, Ольга Морозова, Ольга Никитина, Юлия Орловская, Наталья Перепечаева, Татьяна Пожарнова, Лариса Реймер, Лариса Рябинина, Елена Савина, Алима Селимова, Наталья Тарасенко, Александр Терещенко, Алена Тимошенко, Александр Тихомиров, Анастасия Трофимова, Светлана Фролова, Анна Шелохонова, Елена Шинкевич, Валентина Юдина, Анастасия Яковлева, Алие Янышбаш.

Отдельным Указом ордена Пирогова удостоены зав. эпидотделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» Максим Горовенко, биолог Ольга Раменская и зам. главврача Татьяна Самоед. Медалью Луки Крымского награждены: лаборант Елена Вербицкая, фельдшеры-лаборанты Надежда Стрельникова и Антонина Яремчук.