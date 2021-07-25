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Владимир Путин наградил орденом бизнесмена Юрия Ковальчука за значимые проекты в Крыму
Фото:: kremlin.ru

Владимир Путин наградил орденом бизнесмена Юрия Ковальчука за значимые проекты в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:27 25.07.2021

Президент России Владимир Путин наградил орденами уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, предпринимателя Юрия Ковальчука и премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Кузнецова удостоена ордена Дружбы «за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства«. Такую же награду получил глава правительства Камбоджи «за большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества» между народами двух стран, следует из документа.

Бизнесмен Юрий Ковальчук награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым«.

Владимир Путин наградил орденом бизнесмена Юрия Ковальчука за значимые проекты в Крыму

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