Владимир Путин наградил орденом бизнесмена Юрия Ковальчука за значимые проекты в Крыму

Президент России Владимир Путин наградил орденами уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, предпринимателя Юрия Ковальчука и премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Соответствующий указ главы государства
Кузнецова удостоена ордена Дружбы «за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства«. Такую же награду получил глава правительства Камбоджи «за большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества» между народами двух стран, следует из документа.
Бизнесмен Юрий Ковальчук награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым«.
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