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Владимир Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника

Опубликовал: news-parser в Музеи Крыма 17:44 15.07.2026

Коллектив государственного бюджетного учреждения Крыма «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Орден присвоен на заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, указано в тексте документа.

Ранее в Кремле президент России Владимир Путин вручал государственные награды героям специальной военной операции, космонавтам-испытателям, деятелям культуры.

источник: РИА Новости Крым

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