Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Владимир Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками и членами делегации
Новости Республики
Владимир Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками и членами делегации
фото: © POOL Перейти в фотобанк

Владимир Путин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовиками и членами делегации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 15.05.2025

Президент России Владимир Путин провел вечернее совещание по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров пред отъездом делегации в Стамбул. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной, – сказал Песков.

Президент России заранее определил соответствующим распоряжением членов российской переговорной группы. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что вместе с ними на совещании присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.

Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции, — добавил Песков.

В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году.

Узнайте больше:  За передачу банковских карт мошенникам﻿ будут наказывать. Как?

Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.

В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 22

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Украина

Крым и Украина
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

1
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x