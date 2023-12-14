Владимир Путин напомнил, что Одесса – русский город, да и Крым никакого отношения к Украине не имеет

В ходе прямой линии (и большой пресс-конференции по итогам года) Президент РФ Владимир Путин не мог обойти тему Украины. Один из аспектов – возможна ли «нормализация отношений с соседями». И тут Глава государства освежил память многим нашим «партнерам», да и отечественным либералам-«миротворцам» тоже.

Что касается нормализации отношений, это зависит не только от нас – мы не портили же эти отношения: это с нами портили отношения и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами. Конфликт, который произошёл на Украине, он с чего начался-то? Давайте вспомним… начался с переворота на Украине в 2014 году. До этого ведь мы старались во что бы то ни стало, десятилетиями, – я хочу это подчеркнуть, – десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже, по сути, госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти: он выиграл выборы, но объявили третий тур. Что это, как не госпереворот? В Конституции не было предусмотрено никакого третьего тура. Это и есть ползучий госпереворот. Но ладно, мы смирились с этим тоже. Что произошло дальше? Он выиграл всё-таки следующие выборы. На что пошли наши так называемые оппоненты? На госпереворот. Вы понимаете, в чём проблема? Проблема в том, что, я всегда говорил и сейчас говорю, несмотря на всю трагедию происходящих событий, всё-таки в основе своей русские и украинцы – единый народ, — сказал Президент РФ.

То, что сейчас происходит, по словам Путина, огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разные стороны.

Весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. Вот здесь коллега поднимает табличку: Турция. Он знает, в Турции хорошо знают: всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чём здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет к ней вообще ни Крым, ни всё Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую историческую чушь. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал всё в Украину при формировании Советского Союза. Мы же смирились с этим после распада Советского Союза и готовы были в такой парадигме жить. Но эта часть – юго-восток – пророссийская, для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шёл на пророссийских лозунгах внутренней и внешней политики Украины. И в целом Россию это вполне устраивало, — рассказал Владимир Путин.

Президент напомнил и недавнюю историю: ведь после госпереворота 2014 года стало ясно, что России просто не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной.

Госпереворот, на который потратили, как американцы сказали, пять миллиардов, публично сказали, не постеснялись даже… В 2014 году приехали три министра иностранных дел из Европы: польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договорённостей между властью – Президентом Януковичем – и оппозицией. Договорились, что всё будут решать мирным путём. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выиграли бы. Нет. Чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать – вот зачем. Это кто делал? Американские наши «дружки». А европейцы, которые подписались как гаранты договорённостей между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли и не забудем. Вот это плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО, – всё это привело к этой трагедии. Плюс ещё кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Всё это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия, — подчеркнул Путин.

Напомнил Глава государства и о «Минских соглашениях», которые никто ни на Украине, ни на Западе и не собирался выполнять. Напомнил и о европейских коллаборационистах, и об имперской политике США… Вывод прост (как и ответ на вопрос про «нормализацию отношений»):

Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы.

Фото: пресс-служба Кремля.