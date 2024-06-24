Владимир Путин не намерен выступать с обращением в связи с терактами в Крыму и Дагестане

Президент РФ Владимир Путин не планирует выступить со специальным обращением в связи с терактами в Севастополе и Дербенте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нет, в настоящий момент — нет, — сказал он, отвечая на вопрос о планах выпустить специальное обращение к нации в связи с произошедшими трагедиями. источник: ТАСС