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Владимир Путин не намерен выступать с обращением в связи с терактами в у и Дагестане
Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин не намерен выступать с обращением в связи с терактами в Крыму и Дагестане

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 24.06.2024

Президент РФ Владимир Путин не планирует выступить со специальным обращением в связи с терактами в Севастополе и Дербенте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нет, в настоящий момент — нет, — сказал он, отвечая на вопрос о планах выпустить специальное обращение к нации в связи с произошедшими трагедиями.  

источник: ТАСС

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