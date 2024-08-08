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Владимир Путин обратил внимание властей на важность развития стройотрасли региона
фото: pikist.com

Владимир Путин обратил внимание властей Крыма на важность развития стройотрасли региона

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:30 08.08.2024

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Крыма Сергея Аксенова на необходимость развития в регионе собственных строительных компаний. Разговор об этом зашел в ходе совещания с правительством, после того как по видеосвязи был открыт детский сад в Симферополе, рассчитанный на 260 мест. Этот объект строила подрядная организация из Ростова-на-Дону.

Представитель компании во время краткой беседы сообщил Путину, что ростовские строители работают в Крыму уже три года.

Сергей Валерьевич, это очень хорошо, что работают строители со всей страны, но неплохо бы и местные строительные компании растить, — обратился после этого Путин к главе региона Аксенову.

Тот заверил, что «крымские строители заняты на всех без исключения подрядных работах».

Никаких ограничений в этой части нет, — подчеркнул Аксенов.

Я помню, вы мне говорили, что там не хватает даже мощностей, имея в виду масштаб работ, которые ведутся по разным направлениям, но я так исхожу из того, что все-таки строительный комплекс Крыма растет? — переспросил Путин.

Глава республики заверил, что регион «растит строителей».

источник: ТАСС
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