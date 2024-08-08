Владимир Путин обратил внимание властей Крыма на важность развития стройотрасли региона

Представитель компании во время краткой беседы сообщил Путину, что ростовские строители работают в Крыму уже три года.
Сергей Валерьевич, это очень хорошо, что работают строители со всей страны, но неплохо бы и местные строительные компании растить, — обратился после этого Путин к главе региона Аксенову.
Тот заверил, что «крымские строители заняты на всех без исключения подрядных работах».
Никаких ограничений в этой части нет, — подчеркнул Аксенов.
Я помню, вы мне говорили, что там не хватает даже мощностей, имея в виду масштаб работ, которые ведутся по разным направлениям, но я так исхожу из того, что все-таки строительный комплекс Крыма растет? — переспросил Путин.
Глава республики заверил, что регион «растит строителей».
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С тегами: строительство в Крыму