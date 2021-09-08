Владимир Путин отметил, что ЕС продолжает дискриминационную политику в отношении крымчан

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что ЕС продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова, — говорится в сообщении пресс-службы Президента РФ.

В Кремле также подчеркнули, что в ходе разговора был отмечен «провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы» при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года».