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Владимир Путин отметил государственными наградами работников крымского Роспотребнадзора
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин отметил государственными наградами работников крымского Роспотребнадзора

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:37 07.03.2021

Президент РФ Владимир Путин отметил государственными наградами вклад российских медиков в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди награжденных есть и крымчане – сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Орденом Николая Пирогова награждены руководитель эпидемиологического отдела Светлана Листопад, и.о. начальника отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории Юлия Мащенко, а также руководитель Бахчисарайского территориального отдела Лариса Бонина.

Медалью Луки Крымского отмечена работа главного специалиста-эксперта одного из отделов Межрегионального управления Роспотребнадзора Сакине Суфьяновой.

В Указе Главы государства отмечается, что медики награждены «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

Владимир Путин отметил государственными наградами работников крымского Роспотребнадзора

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