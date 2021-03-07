Владимир Путин отметил государственными наградами работников крымского Роспотребнадзора

Президент РФ Владимир Путин отметил государственными наградами вклад российских медиков в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди награжденных есть и крымчане – сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Орденом Николая Пирогова награждены руководитель эпидемиологического отдела Светлана Листопад, и.о. начальника отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории Юлия Мащенко, а также руководитель Бахчисарайского территориального отдела Лариса Бонина.

Медалью Луки Крымского отмечена работа главного специалиста-эксперта одного из отделов Межрегионального управления Роспотребнадзора Сакине Суфьяновой.

В Указе Главы государства отмечается, что медики награждены «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции».